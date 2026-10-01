Mindef sobre crédito suplementario para compra de aviones a EE. UU.: "Es un contrato pactado en el gobierno anterior"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se refirió al crédito suplementario solicitado por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, que contempla recursos destinados a cumplir compromisos relacionados con la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Ministro de Defensa afirma que crédito suplementario será para compra de aviones

En declaraciones a Exitosa, el titular del Ministerio de Defensa explicó que los recursos vinculados a la compra de los aviones F-16 corresponden a un contrato suscrito durante el gobierno anterior. Según indicó, se trata del segundo tramo de un lote de 24 aeronaves previsto para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

"Los F-16 me parece que son 1190 millones de un contrato pactado en el gobierno anterior, es el segundo tramo de un lote de 24 aviones", señaló Belaúnde al ser consultado sobre el pedido de crédito suplementario.

Asimismo, el ministro sostuvo que la adquisición responde a un requerimiento técnico realizado por la Fuerza Aérea del Perú, que habría identificado la necesidad de recuperar capacidades militares y fortalecer el poder disuasivo del país.

Incluso, explicó que el proceso forma parte de una línea institucional del Estado y que la actual administración debe cumplir con los compromisos adquiridos previamente.

"Es el análisis técnico de las Fuerzas Armadas, qué es lo que requiere el Perú para tener un poder disuasivo y es en el marco de ese acuerdo, siguiendo una línea institucional de Estado", manifestó.

Gobierno cumple con acuerdos establecidos previamente

En esa línea, el titular de Defensa sostuvo que el Gobierno debe asumir los compromisos establecidos en el contrato debido a que estos responden a una necesidad identificada por la institución.

"El Perú tiene que asumir un compromiso adquirido a solicitud del requerimiento técnico de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, simplemente estamos honrando la palabra empeñada y dando cumplimiento a un requerimiento que necesita la Fuerza Aérea", afirmó.

Dicho pedido de crédito suplementario deberá ser evaluado por el Congreso de la República, en el marco de las facultades y procedimientos correspondientes. Los recursos permitirían atender los compromisos vinculados al segundo tramo de la adquisición de las aeronaves.

Finalmente, el Mindef señalo que el crédito suplementario responde a una planificación previa de las Fuerzas Armadas y el anterior Gobierno, que busca fortalecer la capacidad de defensa aérea del país mediante la renovación de sus aeronaves de combate para todo el territorio peruano.