Miguel Torres acusa de obstruccionista a Roberto Sánchez por presuntamente dilatar el debate del pedido de facultades legislativas

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Senado, Miguel Torres Morales, cuestionó la dilatación del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, responsabilizando de tal demora al presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino.

Desde Chosica, el miembro de Fuerza Popular hizo esta alocución sobre el excandidato presidencial, debido a que la titular de dicho grupo de trabajo parlamentario, Giannina Avendaño, pertenece a sus filas, y en las últimas horas pasó el debate a un cuarto intermedio para recoger las propuestas presentadas por las bancadas de Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras.

Cuestiona su posición del excandidato presidencial

Torres Morales resaltó este jueves 1 de octubre la importancia de la aprobación del pedido de facultades legislativas que fueron presentadas el pasado 28 de agosto, a fin de hacerle frente a la grave crisis de inseguridad ciudadana y la inminente llegada del fenómeno El Niño.

Ante el nuevo procedimiento anunciado por la Comisión a cargo de Juntos por el Perú, el también segundo vicepresidente de la república criticó la postura de Roberto Sánchez, recordándole que la campaña electoral ya terminó y que sus decisiones afectan al país.

"Al Sr. Sánchez hay que decir: 'Oiga Sr. Sánchez, hoy estamos enfrentando la inseguridad, hoy estamos enfrentando el fenómeno El Niño, hoy estamos enfrentando un desorden en el Gobierno que nos lo ha dejado heredado gobiernos de izquierda durante décadas.' Si él quiere seguir haciendo campaña, que se dedique a otra cosa, pero no a obstaculizar el desarrollo, a obstaculizar la ayuda que tanto necesita nuestra población", indicó.

Bancadas de oposición presentarían su texto sustitutorio este viernes 2 de octubre

El senador de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, indicó en exclusiva a Exitosa la tarde de este miércoles 30 de septiembre, que el nuevo texto sustitutorio de facultades legislativas de las bancadas de oposición se estaría presentando a este viernes 2 de octubre.

En ese sentido, adelantó que, en comparación con el texto inicial del Poder Ejecutivo que propone legislar sobre ocho materias, el nuevo texto sustitutorio tendría como ejes la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, las dos principales demandas que exige la población.

"Yo calculo que el viernes, no es fácil armonizar cuatro grupos. Los riesgos de desastres y la seguridad, esos son los más fundamentales", indicó.

Desde el Ejecutivo esperan lograr un consenso con las fuerzas políticas para definir un solo texto en favor de la población.