Fujimorismo buscaría consenso con bancadas para debatir y aprobar algunas facultades: "Las 66 no serían otorgadas"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Jaime Abensur, diputado de Fuerza Popular, señaló que su bancada buscará alcanzar consensos con otros grupos parlamentarios para debatir el pedido de facultades legislativas del Gobierno. Si bien sostuvo que no se otorgarían las 66 facultades solicitadas, indicó que algunas podrían ser aprobadas por el Congreso.

Fuerza Popular busca consenso para aprobación de facultades

Desde semanas atrás, uno de los temas que ha entrado en debate en la política peruana es la solicitud del Poder Ejecutivo de facultades extraordinarias al Congreso de la República lo que ha generado una disputa de posturas entre el oficialismo y la oposición.

Mientras que un sector de los parlamentarios se muestran a favor, otros están en contra señalando que estas deben ser más específicas o estar enfocadas en dos temas que son prioridad: la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

Para hablar de cómo viene trabajando Fuerza Popular en esta búsqueda de la aprobación de este mecanismo constitucional, el diputado Abensur Pinasco brindó mayores detalles en el programa 'Hablemos Claro'.

Explicó que ayer en la Comisión de Constitución se planteó una cuestión previa con la que se apertura un espacio para la continuidad de la evaluación de la delegación de facultades legislativas.

Tras ser aprobada esta cuestión previa sostuvo que los grupos políticos estarían poniéndose de acuerdo y adelantó que hoy han sido convocados para debatir y llegar a un consenso sobre este tema.

"Las 66 facultades que ha solicitado el Gobierno no serían otorgadas eso esrá bastante claro aparentemente y se entregarían de repente 30 o 40. La verdad estamos un poco con el limbo en eso y esperemos que las fuerzas políticas dentro de esa sensatez democrática (...) hemos entrado en un plano donde ideológicamente se niegan todas las facultades", manifestó el diputado Abensur.

"No es una lista de temas sueltos"

El miembro de la bancada de Fuerza Popular enfatizó que es necesario que el país tenga nuevos cimientos y que el conjunto de facultades legislativas "no es una lista de temas sueltos".

"El crimen avanza donde el Estado no responde, la extorsión frena la inversión y sin esta hay menos oportunidades de empleo y crecimiento. Poner orden es trabajar en conjunto. Cómo ha llegado el Gobierno ha ponerse de acuerdo con relación al sueldo mínimo", manifestó.

En conclusión, el diputado de Fuerza Popular, Jaime Abensur, señaló que su bancada buscará alcanzar consensos con otros grupos parlamentarios para debatir el pedido de facultades legislativas