Miguel Torres: La dilación en la entrega de facultades no le hace daño a Keiko Fujimori, sino a la población

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la consulta de Exitosa sobre el texto sustitutorio para la delegación de facultades al Ejecutivo, el presidente del Congreso, Miguel Torres, sostuvo que la demora en el proceso no perjudica a la presidenta Keiko Fujimori, sino a la población.

"Acá lo que se está haciendo no es daño a Keiko Fujimori. La dilación en la entrega de facultades le está haciendo daño a la población", manifestó el primer presidente del Senado.

Miguel Torres invoca a que se brinde la delegación de facultades legislativas

Desde Chosica, como parte de la verificación de puntos críticos del río Rímac que realizó el Ministerio de Defensa y el presidente del Senado, este último abordó el tema que viene siendo desde semanas atrás el foco de la política peruana: la solicitud de facultades extraordinarias por parte del Ejecutivo al Congreso Bicameral.

"La delincuenca no se va a detener porque la presidenta de la Comisión de Constitución de Diputados de Juntos por el Perú no quiera resolver la delegación de facultades. El desorden que vivimos en la administración pública no se va a resolver simplemente por las dilaciones que se están produciendo", enfatizó.

En ese sentido, invocó a que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados "puedan lograr" la aprobación de este mecanismo constitucional que viene solicitando el Poder Ejecutivo. "Lo más pronto posible porque son las personas las que necesitan ser atendidas", resaltó.

Además, al ser consultado si el oficialismo ha analizado los textos suplementarios que se han presentado sobre la delegación de facultades. Sobre ello afirmó que "están en proceso" y señaló que aún no han sido leídos de manera preliminar. Sin embargo, se mostró optmista al asegurar que "más de uno de los grupos parlamentarios tienen la mejro de las intenciones".

"Yo tengo fe de que grupos parlamentarios como Obras, Buen Gobierno, Ahora Nación que comprendan que acá lo que se está haciendo daño no es a Keiko Fujimori o a su Gobierno. La dilación en la entrega de facultades le está haciendo daño a la población", manifestó.

Llama la atención a Juntos por el Perú

En otro momento, el presidente del Congreso, Miguel Torres, se dirigió a Juntos por el Perú y específicamente a Roberto Sánchez para indicarle que la campaña electoral presidencial ya culminó.

En síntesis, Miguel Torres, presidente del Congreso, dijo que la demora en el texto sustitutorio para la delegación de facultades al Ejecutivo no perjudica a la presidenta Keiko Fujimori, sino a la población.