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Figura ya fue repetida

José Antonio Chang: diputados de Ahora Nación y Obras retiran sus firmas de la moción de interpelación contra el ministro de Educación

Los diputados del Partido Cívico Obras, Helard Sonco y Arturo Eusebio, solicitaron a la Oficialía Mayor, el retiro de sus firmas de la moción que busca interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang.

José Antonio Chang.
José Antonio Chang. Minedu

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/10/2026

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Los diputados del Partido Cívico Obras, Helard Sonco Villanueva y Arturo Eusebio Padilla, solicitaron a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, el retiro de sus respectivas firmas de la moción que busca interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo

Como se recuerda, el debate del texto se iba a abordar en el Pleno programado para hoy, jueves 1 de octubre; no obstante, fue suspendido porque otros diputados de la misma bancada realizó similar procedimiento, pero en el caso de la moción de censura del titular del Interior, César Astudillo Salcedo

(Noticia en desarrollo...)

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