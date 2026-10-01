José Antonio Chang: diputados de Ahora Nación y Obras retiran sus firmas de la moción de interpelación contra el ministro de Educación

Figura ya fue repetida
01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 01/10/2026
Los diputados del Partido Cívico Obras, Helard Sonco Villanueva y Arturo Eusebio Padilla, solicitaron a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, el retiro de sus respectivas firmas de la moción que busca interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.
Como se recuerda, el debate del texto se iba a abordar en el Pleno programado para hoy, jueves 1 de octubre; no obstante, fue suspendido porque otros diputados de la misma bancada realizó similar procedimiento, pero en el caso de la moción de censura del titular del Interior, César Astudillo Salcedo.
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