José Antonio Chang: diputados de Ahora Nación y Obras retiran sus firmas de la moción de interpelación contra el ministro de Educación

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los diputados del Partido Cívico Obras, Helard Sonco Villanueva y Arturo Eusebio Padilla, solicitaron a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, el retiro de sus respectivas firmas de la moción que busca interpelar al ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo.

Como se recuerda, el debate del texto se iba a abordar en el Pleno programado para hoy, jueves 1 de octubre; no obstante, fue suspendido porque otros diputados de la misma bancada realizó similar procedimiento, pero en el caso de la moción de censura del titular del Interior, César Astudillo Salcedo.

Diputados de Ahora Nación y Obras empiezan a retirar firmas de la moción de interpelación presentada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang. pic.twitter.com/xrFs9Hcboo — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) October 1, 2026

(Noticia en desarrollo...)