ONPE sanciona a Renovación Popular con S/198 mil por soles por malgastar dinero público

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ONPE sancionó a Renovación Popular con una multa de S/198 mil por utilizar recursos del financiamiento público directo en gastos que, según el organismo electoral, no estaban permitidos. La medida también contempla reducir en 60% una asignación semestral, aunque esa parte deberá confirmarse posteriormente.

Gastos observados durante la fiscalización

La resolución establece una sanción de 36 UIT contra Renovación Popular, agrupación liderada por Rafael López Aliaga. El caso reúne siete grupos de gastos observados durante la fiscalización del dinero público entregado, entre ellos consumos personales, servicios, pagos laborales y materiales publicitarios.

Entre los gastos señalados figuran 183 consumos atribuidos al representante legal Fernando Sandoval Ruiz, por S/51,600.98. La relación incluye alimentos, hospedaje, transporte aéreo y traslados. También aparece un reembolso de S/46,137 por comidas, medicamentos, alojamiento, pasajes y movilidad registrados durante el periodo fiscalizado por ONPE.

Otro desembolso observado corresponde a un servicio de análisis de la cuenta de TikTok de Rafael López Aliaga, valorizado en S/4,000. A ello se suman tres pagos por bonificaciones a un trabajador, cuyo monto acumulado llegó a S/15,000, según la información difundida sobre la resolución.

El expediente también incluye S/82,320 destinados a la Asociación Cristiana de Asesores Políticos, ACAP, por conferencias relacionadas con comunicación y estrategia política. Además, se registraron S/13,349 por mil bolsas notex, mil gorros publicitarios y cien chalecos adquiridos a dos proveedores señalados en la resolución sancionadora.

La lista de observaciones incorpora además S/51.10 por intereses generados debido a depósitos efectuados fuera de plazo a una AFP. Los montos forman parte de los gastos que la ONPE consideró ajenos a los fines establecidos para el financiamiento público directo recibido por el partido.

Multa y financiamiento público

La sanción económica asciende a 36 UIT, equivalentes a S/198,000. La resolución también dispone que, si la medida queda confirmada, Renovación Popular pierda el 60% de la asignación semestral correspondiente al financiamiento público directo. Esta consecuencia está vinculada al mismo procedimiento sancionador iniciado.

El financiamiento público directo es entregado a organizaciones políticas con representación parlamentaria y está sujeto a reglas sobre su utilización y fiscalización. La ONPE ha establecido que los partidos deben presentar información detallada y documentada sobre los gastos realizados con estos recursos públicos durante periodo.

Rafael López Aliaga

La nueva sanción se suma a antecedentes de fiscalización sobre Renovación Popular por el uso de recursos públicos. Sin embargo, este procedimiento corresponde a una resolución distinta de la sanción de S/173,875 confirmada anteriormente por el Jurado Nacional de Elecciones, por hechos y gastos diferentes.

Con esta resolución, la ONPE fija en S/198,000 la multa impuesta a Renovación Popular por los gastos cuestionados en este procedimiento. El caso también mantiene como elemento pendiente la confirmación de la pérdida del 60% del financiamiento público directo, conforme avance la revisión correspondiente.