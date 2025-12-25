Comisión Permanente sesionará el 29 de diciembre: Evaluarán inhabilitar por 10 años a Mirtha Vásquez

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión del Congreso de la República sesionará el lunes, 29 de diciembre, para debatir el informe final de una denuncia constitucional contra la exparlamentaria Mirtha Vásquez y diversos dictámenes considerados de preponderancia nacional.

Informe plantea inhabilitar por 10 a Mirtha Vásquez

El presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, convocó a una sesión de la Comisión Permanente para este lunes 29 de diciembre, bajo la modalidad semipresencial a partir de las 9:00 a.m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

La agenda establecida para este encuentro congrega, en primer lugar, el informe final de la denuncia constitucional 114 (antes 457) contra la excongresista Mirtha Vásquez, en su condición de presidenta interina del Congreso, por presunta infracción constitucional y comisión del delito de negociación incompatible tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Se plantea debatir su inhabilitación por 10 años, alegando que aprobó, durante su mandato del Legislativo en 2021, aumentos remunerativos y designaciones a ciertos trabajadores sin cumplir con los procedimientos reglamentarios establecidos.

Dictámenes de preponderancia nacional

El caso de Mirtha Vásquez ha generado atención política debido a su trayectoria como expresidenta del Congreso y exjefa del Consejo de Ministros, por lo cual, la comisión parlamentaria buscará continuar con el análisis de la denuncia que podría tener implicancias políticas y legales relevantes contra Vásquez Chuquilín.

Pero ese no será el único tema que se debatirá en la sesión de este lunes, ya que la Comisión Permanente reportó que analizarán diversos dictámenes elaborados por las comisiones de Cultura, Salud, Economía, Transportes, Vivienda, Descentralización, Trabajo o Pueblos Andinos, entre otras. También se agrega a la agenda los siguientes aspectos de gran consideración:

A debate y segunda votación el dictamen del Proyecto de Ley 13592 que propone modificar la Ley de Impuesto a la Renta.

El dictamen del PL 13593 que plantea modificar la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, para prorrogar la vigencia de sus apéndices I y II.

a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, para El dictamen del PL 13590 que busca prorrogar la vigencia del Decreto de Urgencia 012-2019, que establece medidas para fortalecer la seguridad vial en la prestación del servicio de transporte público terrestre de carga y del transporte regular de personas de ámbito nacional.

Otras leyes a debatir este 29 de diciembre

Someterán a debate también el dictamen del Proyecto de Ley 961/2021-CR, que propone modificar el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, y la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, para permitir la deducción de la base imponible del impuesto predial a favor de personas con discapacidad severa.

Finalmente, debatirá el dictamen sustentado en los proyectos de ley 5514/2022-CR y 5620/2022-CR, que propone modificar la Ley 30607, norma que fortalece el funcionamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC).

De esta manera, la Comisión Permanente del Congreso anunció que llevará una sesión crucial este lunes 29 de diciembre para debatir el informe final sobre la denuncia contra Mirtha Vásquez y otros dictámenes considerados de preponderancia nacional.