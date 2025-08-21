Mirtha Vásquez sobre suspensión a investigaciones de Dina Boluarte: "Tenemos un TC que obedece al poder político"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, la expremier Mirtha Vásquez cuestionó severamente el fallo emitido por el Tribunal Constitucional, el cual suspendió las investigaciones que se le siguen a la presidenta Dina Boluarte. "Tenemos un TC que obedece al poder político", manifestó.

Decisiones que buscan blindar a Dina Boluarte

En primera instancia, la ex jefa de Gabinete sostuvo que las decisiones que se están tomando en el Tribunal Constitucional "no parecen decisiones jurídicas" y, por el contarrio, buscarían blindar a Dina Boluarte.

"Lo que está sucediendo con la presidenta Dina Boluarte, a mí como a cualquier ciudadano nos llena mucho de inidgnación. Claramente las decisiones que se están tomando desde órganos importantes como el Tribunal Constitucional, no parecen decisiones jurídicas. No parece que estén investigando las situaciones que hay de corrupción dentro del Gobierno, sino por el contrario, parece que son decisiones políticas que buscan blindar a personajes como la señora Boluarte, que está investigada por serios hechos, son casos graves de corrupción"

En consiguiente, la expremier sostuvo que Dina Boluarte "le ha mentido al país todo su mandato". Además, enfatizó que las operaciones estéticas y los viajes fuera del país realizados por la mandataria son casos graves.

"Lo que ha hecho no una sino varias veces no solamente son sus operaciones estéticas sino las veces que ha decidido abandonar el país por irse de viaje bajo una norma que es inconstitucional, según ella gobernando de manera virtual, todos esos casos son graves (...) cuando quiere desaparece, se va. No le interesa su trabajo", señaló Vásquez.

TC obedece un poder político

En esa línea, acotó que las violaciones de derechos humanos suscitadas en el inicio del actual Gobierno "se están tratando de proteger para que no sea investigada (Dina Boluarte)". Asimismo, sostuvo que "Tenemos un TC que obedece al poder político".

"Se está tratando de proteger para que no sea investigada, esas cosas realmente merecen que esta persona (Dina Boluarte) no solo sea investigada de manera célere sino que realmente estos casos son de urgencia para que no se puedan perder las pruebas, pero lamentablemente tenemos un Tribunal Constitucional que ya todos sabemos, que ya es imposible negar, que obedece a un poder político y que no está cumpliendo su función básica que es el respeto de la institución", remarcó.

De esta manera, Mirtha Vásquez cuestionó severamente el fallo emitido por el Tribunal Constitucional, el cual suspendió las investigaciones que se le siguen a la presidenta Dina Boluarte.