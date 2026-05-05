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Confiep rechaza narrativas de fraude en Elecciones 2026: "Hay que pensar en el daño que le estamos haciendo al país"

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, rechazó las narrativas de fraude en las elecciones 2026 y exhortó a reflexionar sobre el daño que este tipo de discursos le genera al país.

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/05/2026

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En medio del clima de polarización tras las elecciones generales de 2026, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, se pronunció en contra de las versiones que denuncian un presunto fraude electoral y llamó a priorizar la estabilidad del país.

En entrevista con Exitosa, el líder empresarial exhortó a la clase política y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad. En esa línea, remarcó que "estas narrativas hacen mucho daño y hay que acercarnos, hay que buscar confluencias".

"Hay que salir de este problema con madurez, con tranquilidad, con reflexión, o sea, hay que pensar en el daño que le estamos haciendo al país, hay que pensar en la gobernabilidad por los próximos cinco años", sostuvo. 

Zapata también advirtió sobre la creciente polarización en el debate público, señalando que distintos sectores construyen discursos enfrentados que profundizan la división. 

"De los dos lados se crean narrativas y se crean tribus que solamente se creen entre ellos y critican cuando el otro lado se hace lo mismo", manifestó, en referencia a las posiciones radicalizadas tras los resultados electorales.

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Narrativas enfrentadas y polarización política

El titular de la Confiep cuestionó que tanto desde posiciones que denuncian fraude como desde sus críticos se alimenten discursos extremos que dificultan el diálogo. 

"Entonces, claro, de un lado se construye esta narrativa del fraudismo y del otro lado se critica ferozmente esa narrativa", explicó.

Asimismo, hizo énfasis en que este tipo de confrontación no contribuye a resolver la crisis política, aludiendo al rechazo generalizado que predomina en la ciudadanía frente a la política tradicional.

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"El partido más grande que hay en el Perú es el anti. El partido anti tiene mucho más afiliados que cualquier otro partido y eso hay que romperlo", afirmó, 

No hubo fraude, pero sí irregularidades

Pese a rechazar la tesis del fraude electoral, Zapata reconoció que el proceso no estuvo exento de problemas.

"No hay los elementos suficientes para catalogar de un fraude electoral", aseguró, respaldando la postura de diversos especialistas que han analizado los comicios.

Sin embargo, fue enfático en señalar que sí se registraron fallas graves. "Acá lo que ha habido es serias irregularidades, serias, graves, importantes irregularidades, cuestionables y que se tienen que investigar y que se tienen que sancionar sin ninguna duda", declaró.

En ese sentido, advirtió que estas irregularidades han afectado la confianza en el sistema electoral.

 "Se han afectado la credibilidad del proceso y eso es gravísimo", puntualizó, insistiendo en la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza dentro del marco legal.

Las declaraciones de Jorge Zapata reflejan una postura que busca equilibrar la defensa del sistema democrático con la exigencia de transparencia. En un escenario marcado por la desconfianza, el reto será investigar las irregularidades sin alimentar discursos que profundicen la crisis política.

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