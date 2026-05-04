Premier Luis Arroyo defiende compra de aviones F-16 y contradice versión de José Balcázar sobre supuesta adquisición "a dedo"

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Arroyo desmintió ante el Congreso las declaraciones del presidente José Balcázar, calificando la compra de aviones F-16 como un proceso transparente. El titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) aseguró que la adquisición a Lockheed Martin no fue una decisión arbitraria o "a dedo".

Respaldo del Gabinete en la Comisión de Defensa

Durante su exposición en la Comisión de Defensa del Congreso, donde el premier Luis Arroyo estuvo acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía. Esta presencia conjunta buscó demostrar que la compra de los F-16 cuenta con el respaldo técnico y financiero de todas las carteras estratégicas del Poder Ejecutivo.

Según el jefe del Gabinete, la elección de los aviones responde a criterios técnicos iniciados en el año 2014. El premier subrayó que se trata de unidades totalmente nuevas y fabricadas recientemente. Con esto, descartó las versiones sobre supuestos sobrecostos o la adquisición de equipos usados.

El premier precisó que este proyecto de defensa nacional ha pasado por nueve administraciones presidenciales diferentes. Arroyo destacó que la capacidad operativa de la Fuerza Aérea del Perú estaba en niveles críticos. Por ello, la adquisición de estas 24 unidades resulta fundamental para la soberanía nacional.

🚨 El premier Luis Arroyo afirmó que la adquisición de los aviones F-16 no se realizó "a dedo". Además, descartó que se trate de unidades usadas o con sobrecosto. "Todo continúa como estaba estipulado desde el inicio", resaltó. pic.twitter.com/F42hMNejeN — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) May 5, 2026

Sesión reservada por seguridad y secreto militar

Al inicio de la jornada legislativa, el Premier solicitó que la reunión continúe bajo un carácter estrictamente reservado. Esta medida permitió abordar detalles sensibles sobre la seguridad nacional. Según el primer ministro, los contratos militares de este tipo suelen manejarse bajo procedimientos de estricto secreto militar estatal.

La citación al Congreso se produjo tras la controversia generada por el presidente José Balcázar. El mandatario había señalado que el proceso eliminó propuestas de otros países para favorecer a la empresa estadounidense. Sin embargo, el premier ratificó ante los parlamentarios la legalidad de cada paso.

El Gobierno confirmó que ya se realizó un pago inicial de 462 millones de dólares como primera parte. Según el Poder Ejecutivo, este desembolso cumple con los cronogramas establecidos desde el año pasado. El premier Arroyo garantizó que el proceso continuará según lo estipulado, sin variaciones en los costos finales.

Por ello, Luis Arroyo reafirmó que el Ejecutivo mantendrá una postura de absoluta neutralidad electoral. El premier aseguró que la compra de aviones F-16 es una política de Estado técnica. Las contradicciones con el presidente José Balcázar no frenarán este proyecto de seguridad nacional.