Héctor Valer advierte contradicciones en fechas de compra de los F-16 durante sesión de Defensa

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

La compra de los aviones F-16 por parte del Estado peruano sigue generando controversia. Tras la exposición del premier Luis Arroyo en la Comisión de Defensa, el congresista Héctor Valer manifestó que no quedó conforme con lo explicado y denunció contradicciones en las fechas en que se habría tomado la decisión de adquisición.

La contradicción en las fechas

Valer señaló que, según lo expuesto en la sesión, se indicó que la compra se decidió el 9 de enero de 2026. Sin embargo, en otro momento se afirmó que la mejor oferta ya se había definido en 2025, durante el gobierno del expresidente José Jerí.

"Del 9 de enero al 13 de abril ellos manifestaron que se habría decidido la compra en la primera fecha, pero en otro momento se contradijeron señalando que en el año 2025 se había decidido la mejor compra", explicó.

El congresista agregó que, frente a esta contradicción, se realizaron varias preguntas que no fueron respondidas con claridad. Según su versión, los expositores terminaron reconociendo que la fecha "correcta" era la de enero, pero para una compra unilateral.

"Es decir, que se ha comprado a dedo, por decisión del congresista José Jerí cuando era presidente de la República, y no como venían diciendo que esto se había decidido antes de su gobierno", afirmó.

Sesión reservada

Valer comentó que, dentro de la información general que podía compartir, los funcionarios comprometidos en la compra mostraron satisfacción con lo expuesto, pues "es el mismo lenguaje que usan". Sin embargo, él insistió en que no se explicó claramente la línea de tiempo y que la contradicción entre 2025 y 2026 deja dudas sobre la transparencia del proceso.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | En diálogo con Exitosa, el congresista Héctor Valer señaló que no quedó del todo conforme con lo expuesto por el premier Luis Arroyo y que la compra de los aviones F-16 se decidió el 9 de enero de este año. Indicó que hubo una contradicción y que... pic.twitter.com/8uVbEF6urB — Exitosa Noticias (@exitosape) May 5, 2026

Arroyo afirma que compra no fue "a dedo"

El premier Arroyo había defendido la compra como una necesidad impostergable para la soberanía nacional, aclarando que los aviones son nuevos y no de segunda mano, y que el proceso no fue "a dedo". A su salida de la comisión, calificó como positivo el encuentro y reiteró que la Fuerza Aérea "realmente necesitaba" los F-16, cuya capacidad operativa estaba muy baja.

Las declaraciones de Héctor Valer abren un nuevo flanco sobre la adquisición de los F-16, al poner en duda la cronología oficial y sugerir que la decisión se tomó en 2025 y no en 2026. Mientras Arroyo insiste en la transparencia y necesidad estratégica de la compra, la oposición cuestiona la coherencia del relato y advierte sobre posibles irregularidades.

El debate refleja la tensión entre la narrativa oficial de legitimidad y las sospechas de discrecionalidad en una operación millonaria que marcará la capacidad aérea del país en los próximos años.