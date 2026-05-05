Confiep cuestiona propuestas sobre cambio de Constitución: "Hay que perfeccionar el modelo, ha funcionado a nivel mundial"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, cuestionó las propuestas sobre un cambio de Constitución y señaló que lo que corresponde es perfeccionar el modelo actual, el cual —según afirmó— ha demostrado funcionar a nivel mundial.

No se requiere cambio de constitución

En el marco de las Elecciones Generales 2026 se presentaron una serie de propuestas entre las que resaltaba el cambio de la carta magna del país con la que se busque beneificios igualitarios para toda la población, sobre ello el titular de la Confiep sostuvo que se debería optar por mejorarla.

"Yo diría que hay que perfeccionar el modelo. Es el modelo que ha funcionado en todo el mundo, con matices, algunos con tasas tributarias un poco más altas y otros con un poco más bajas. Los fracasos de hacer intervenir al Estado cada vez en la economía, hacer al Estado empresario es el fracaso garantizado y eso no solo lo hemos vivido en el Perú, sino en todo el mundo", manifestó.

En tal sentido, aclaró que "por supuesto hay que corregir" y a su vez consideró que dicho modelo "no puede funcionar a la perfección con sistema político tan venido a menos". Acerca de ello sostuvo que si no existe respaldo por parte de un sistema político eficaz y con equipo de trabajo fortalecido así como con visión de país "el modelo va a cojear".

Su visión sobre las Elecciones Generales 2026

En otro momento, Jorge Zapata compartió su postura sobre los cuestionamientos que viene recibiendo el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 por un presunto fraude. Para él lo que debe realizar es "salir de este problema con madurez, con tramquilidad, con reflexión".

"Hay que pensar en el daño que le estamos haciendo al país, hay que pensar en la gobernabilidad. Estas narrativas hacen mucho daño, hay que acercarnos, buscar confluencia. El partido más grande en el Perú es el anti tiene muchos más afiliados que cualquier otro partido y eso hay que romperlo, terminar con eso", opinó.

Además, refirió que en medio de este escenario son dos tipos de bandos que han surgido aquel que señala que hubi fraude en las votaciones y el otro que se encuentra en contra de lo que piensa el primero.

Desde la óptica de Jorge Zapata, presidente de la Confiep no debería haber un cambio de Constitución, por el contrario indicó que lo que corresponde es perfeccionar el modelo actual que, según aseguró, ha demostrado funcionar a nivel mundial.