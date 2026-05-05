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Grupo especial de fiscales

Confiep critica labor fiscal de Domingo Pérez y advierte que ha debilitado el interés por participar en política

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, señaló que el trabajo del grupo especial de fiscales ha ocasionado que se pierda el interés por la participación política.

Presidente de Confiep critica labor fiscal de Domingo Pérez
Presidente de Confiep critica labor fiscal de Domingo Pérez Foto: composición

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 05/05/2026

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En diálogo con Exitosa, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, sostuvo que se han visto afectadas las ganas de participar en política en el país, a raíz del trabajo realizado por el grupo especial de fiscales. En ese sentido, cuestionó directamente la labor de José Domingo Pérez, al considerar que su actuación ha generado un impacto negativo en el interés de nuevos actores por involucrarse en la vida política.

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