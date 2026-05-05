Marina de Guerra advierte oleajes de hasta FUERTE INTENSIDAD: Entérate hasta cuándo se registrará este fenómeno en el litoral

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la continuación de los oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano para los próximos días.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 18-26 de la DHN, este fenómeno estará presente desde la mañana del miércoles 06 hasta el lunes 11 de mayo. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el oleaje de nivel moderado se registrará desde la tarde del jueves 07 de mayo, con intermitencia de fuerte desde la tarde del viernes 08; disminuyendo a ligero desde la noche del domingo 10 de mayo.

En el caso del litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta la Provincia Constitucional del Callao, tendrá el mismo pronóstico del litoral norte.

No obstante, para la zona que abarca desde el sur del Callao hasta San Juan de Marcona, el oleaje ligero se mantendrá hasta la mañana del jueves 07, elevándose a nivel moderado desde la mañana del viernes 08 e intensificándose a fuerte desde la madrugada del sábado 09, regresando a moderado a partir de la madrugada del domingo 10 y decreciendo a ligero en la madrugada del lunes 11 de mayo.

Vale mencionar que, para el litoral sur (Zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), también tendrá el mismo pronóstico que el litoral centro antes mencionado.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas señaladas en el presente aviso especial.

Aviso Especial de Oleaje N.º 18-26

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.