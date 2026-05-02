Corte de agua en Lima el 3 y 4 de mayo: Estos distritos se verán afectados, según Sedapal

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal revela la lista de distritos de Lima que se verán afectados con el corte de agua programado para el domingo 3 y lunes 4 de mayo. Conoce en qué zonas será la suspensión y el horario establecido para cada sector.

Corte de agua en Lima: ¿Por qué será la suspensión?

A través de su canal de difusión, la empresa estatal precisó que la razón principal de la interrupción del suministro es realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y optimización de las redes, con el fin de mejorar el servicio y garantizar la calidad del agua que se distribuye en miles de hogares de Lima Metropolitana.

Si deseas confirmar con tu número de suministro (el que aparece en tu recibo) puedes usar estos canales oficiales.

A través del siguiente ENLACE de su portal oficial.

Aquafono: Llama al (01) 317-8000 para consultas directas.

Llama al para consultas directas. Redes sociales: Revisa la cuenta oficial de X o Facebook donde publican comunicados de último minuto y en el que se podría evidenciar algún cambio en la programación del corte de agua programado para el 3 de mayo.

Ante el anuncio de la restricción, Sedapal exhorta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como almacenar agua suficiente en recipientes limpios para usar durante las horas que dure el corte, que podría darse por más de 10 horas.

Distritos afectados el 3 de mayo con el corte de agua

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, el corte de agua se ejecutará en determinados horarios en estos distritos de Lima Metropolitana. ¡Toma nota!

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en A.H. José C. Mariátegui R6-D, Santa Rosita III Ampliación, A.H. José C. Mariátegui 2da Ampliac. A.H. Ampliación Boca de Sapo, A.H. José C. Mariátegui R8J etapa Ampliac., Vista Alegre Cerro Mirador, Agrup. K28 A-B III Ampliac. José C. Mariátegui, A.H. José C. Mariátegui K29 III Ampliac., Agrup. Virgen de la Asunción, A.H. Peruanos Unidos sector El Amauta, A.H. José C. Mariátegui - Las Lomas, AF. 13 de Julio, Peruanos Unidos sector Los Cibeles.

en A.H. José C. Mariátegui R6-D, Santa Rosita III Ampliación, A.H. José C. Mariátegui 2da Ampliac. A.H. Ampliación Boca de Sapo, A.H. José C. Mariátegui R8J etapa Ampliac., Vista Alegre Cerro Mirador, Agrup. K28 A-B III Ampliac. José C. Mariátegui, A.H. José C. Mariátegui K29 III Ampliac., Agrup. Virgen de la Asunción, A.H. Peruanos Unidos sector El Amauta, A.H. José C. Mariátegui - Las Lomas, AF. 13 de Julio, Peruanos Unidos sector Los Cibeles. Motivo del corte: Limpieza de reservorio en sector 417.

Zonas sin servicio temporal el 4 de mayo

En Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zona T, UCV 171B-171C, UCV 172-173-130B-208-209.

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en A.H. 9 de Febrero, APV San Juan de Casa Blanca, A.H. Integridad, Solidaridad y Progreso Sector Los Frutales, Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca, A.H. Integ., Solid. y Pro. Sector San Juan de Casa Blanca.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carabayllo, Urb. Alameda de San Juan, Urb. Residencial San Antonio, Urb. San Antonio de Carabayllo 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma etapa.

En Puente Piedra

Desde las 12 m hasta las 8:00 p.m. en A.H. Participación Puente Pedrina. A.H. Ramiro Prialé, A.H. Señor de los Milagros, Asoc. de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada, Asoc. de Propietarios Lotización Chillón, Asoc. de Vivienda Villa Chillón Los Robles Mz. C lote 6, Asoc. Lotización Semi Rústica Chillón, Asoc. Parcela Semi Rústica Residencial La Ensenada.

Para el domingo 3 y el lunes 4 de mayo, Sedapal ha programado la continuación de trabajos de mantenimiento por el que deberá ejecutar un nuevo corte de agua en diversos distritos de Lima, por lo que exhorta tomar medidas previsionales. Si el servicio no regresa en tu zona y no figura en el mapa de restricción, reporta el incidente de inmediato.