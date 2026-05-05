José Reyes Llanos: Gobierno autoriza viaje a Panamá del ministro de Comercio Exterior y Turismo del 11 al 13 de mayo

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano autorizó el viaje a Panamá del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes Llanos, con la finalidad de que represente a nuestro país en el 12º Congreso Mundial de la World FZO 2026.

Cabe señalar que, su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 143-2026-PCM, publicada este martes 05 de mayo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Evento permitirá reforzar el posicionamiento internacional del país en relación a las ZEE

De acuerdo con el dispositivo, el citado evento que se desarrollará bajo el lema: "Zonas Francas en el nuevo modelo operativo global: Desafíos y Oportunidades", tendrá lugar en la Ciudad de Panamá, del 12 al 14 de mayo de 2026.

Durante su realización, se llevará a cabo una Conferencia Ministerial Global, en la que se analizará el papel estratégico de los gobiernos en el desarrollo y fortalecimiento de las operaciones de zonas francas, asegurando la relevancia regulatoria "en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica".

"Asimismo, será ocasión para examinar el papel cambiante de las estrategias de desarrollo industrial y la aparición de una nueva generación de Zonas Francas y Zonas Económicas Especiales (ZEE)", apunta la resolución.

Datos para tener en cuenta:

Como parte de su viaje oficial que tendrá lugar del 11 al 13 de mayo, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, se encargará de reemplazarlo en el cargo, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y de viáticos parciales serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), cifra que asciende a 945,00 dólares.

Vale precisar que, según el numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley N.º 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, los viajes al exterior de los servidores o funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos, deben realizarse en categoría "económica".

Del mismo modo, la resolución está refrendada por el presidente José María Balcázar, así como por el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, y el propio ministro José Fernando Reyes Llanos.

El viaje a Centroamérica buscará mejorar las condiciones para el establecimiento y operación de empresas en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), a fin de generar un entorno competitivo, seguro y atractivo que potencie su impacto en el comercio exterior.