Tragedia tras volcadura de autobús turístico: Reportan al menos 11 muertos y más de 30 heridos

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia en carretera. Volcadura de autobús turístico dejó al menos 11 muertos y varios heridos, de acuerdo a los últimos reportes policiales. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente.

Autobós turístico rumbo a Nayarit se volcó

De acuerdo a los primeros reportes, el accidente tuvo lugar en la vía Amatlán de Cañas, a la altura de la comunidad de Pie de la Cuesta, en el municipio de Amatlán de Cañas, fronterizo con Jalisco.

Un autobús que había salido por la mañana desde Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, trasladaba a un grupo de pasajeros con destino al balneario El Manto, en Nayarit, hasta que, de pronto, el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la cinta asfáltica y terminó volcado sobre la carretera Amatlán de Cañas-San Marcos, en la mañana del último viernes 1 de mayo.

Hasta el lugar del siniestro llegaron elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y personal pericial, quienes, en coordinación con corporaciones de emergencia, llevaron a cabo el levantamiento de indicios, el procesamiento de la escena y labores de apoyo a las víctimas.

Balance de víctimas tras volcadura de autobús

De acuerdo a las autoridades como la Fiscalía General del Estado de Nayarit, se confirmó que el siniestro causó la muerte de seis pasajeros en el lugar del accidente en Nayarit y de otros cinco posteriormente en un hospital de Amatlán de Cañas, dando un total de 11 personas sin vida.

Asimismo, se precisó que la volcadura del autobús turístico de la línea Transportation dejó al menos 31 heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. Por otro lado, el Gobierno de Nayarit, en redes sociales, indicó que se realizaron labores de atención, auxilio y aseguramiento del área de la tragedia.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por su parte, sostuvo que la entidad que lidera "asumirá los costos funerarios y de traslado de las personas fallecidas así como de la atención médica de quienes resultaron heridos".

Autobús turístico rumbo a un balneario en Nayarit se accidentó.

Investigan causas del accidente en carretera

Además, la Fiscalía anunció que mantiene coordinación con autoridades del estado de Jalisco para coordinas las acciones correspondientes y aseguró que las investigaciones continúan en curso con el fin de esclarecer las circunstancias del accidente.

"Las autoridades continúan trabajando de manera coordinada para recabar información precisa y garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones", precisaron.

Es así como se reportó una nueva tragedia internacional. Al menos 11 muertos y 31 heridos es el saldo preliminar que dejó la volcadura de un autobús turístico en la carretera ramal libre Amatlán de Cañas-San Marcos, Jalisco, que iba rumbo a un balneario en Nayarit, en México.