Hija de 'Pompinchú' es retirada del velorio del cómico tras protagonizar escándalo con mujer

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El entrañable cómico 'Pompinchú' partió a la eternidad la noche del último viernes 1 de mayo víctima de una fibrosis pulmonar. Ahora, su velorio se viene desarrollando en la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), este se vio ininterrumpido por un altercado protagonizado por su hija Rosa, quien tuvo que ser retirada del lugar tras una discusión con otra asistente

Escándalo en medio del velorio de 'Pompinchú'

Gran conmoción ha causado el fallecimiento del cómico ambulante Alfonso Mendoza, popularmente conocido como 'Pompinchú', tras enfrentar una fibrosis pulmonar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, de Pueblo Libre. El artista de la calle permaneció ahí desde mediados de abril, hasta ayer viernes que se apagó su vida a los 55 años.

Así, este desde el mediodía de este sábado 2 de mayo sus restos vienen siendo velados en en la Sala Paracas del Mincul hasta donde continúan llegando seres queridos como familiares, amigos, colegas y figuras del ambiente artístico popular para darle el último adiós al querido humorista oriundo de Arequipa.

Sin embargo, dicho momento de la despedida del comediante se vio mermado luego de que su primogénita Rosa fuera protagonista de un incidente luego de tener un fuerte intercambio de palabras en voz alta lo que ocasionó que exista un ambiente de tensión en el recinto.

Pese a la presencia de los asistentes que acudieron a verlo por última vez al mítico integrante del fenecido programa 'El show de los cómicos ambulantes', esta situación obligó a que otras personas intervinieran para evitar que el conflicto escalara dentro del establecimiento.

'Hijo' de 'Pompinchú' y su desgarrador adiós al cómico

En los últimos años, el creador de contenidos Jeffrey Ponci compartió junto a 'Pompinchú' fechas importantes como cumpleaños, Navidad o Año Nuevo por lo que su fallecimiento ha calado muy en su corazón, así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales, las mismas que hoy atesoran las jocosas grabaciones que realizaban juntos.

El amor, cariño y admiración entre ambos era genuino tan igual que un padre e hijo, aunque no lo eran de sangre, es por ello que el joven decidió dejarle un sentido mensaje a quien fue su 'papá' en el último tiempo y con quien estuvo hasta su útlimo suspiro.

"Adiós 'Pompinchú' hermano y te digo hermano porque nunca había sufrido tanto por el dolor de un amigo. Siempre te admiré , tuve la dicha de grabar, de compartir momentos y de ser parte de tu familia, porque eso me hiciste sentir, de pasar a ser compañeros de trabajo a pasar Día del Padre, celebrar nuestros cumpleaños, Navidades, Años Nuevos", escribió al inicio de un post en Facebook.

Es así como esta tarde en pleno velatorio del cómico ambulante 'Pompinchú', su hija Rosa protagonizó un escándalo por el cual tuvo que ser retirada de la sala Paracas del Ministerio de Cultura.