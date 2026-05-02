RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Tensión entre asistentes

Hija de 'Pompinchú' es retirada del velorio del cómico tras protagonizar escándalo con mujer

Durante el velatorio del cómico 'Pompnchú', que se desarrolla en la sede del Ministerio de Cultura, su hija Rosa protagonizó un escándolo con una mujer lo que derivó a que sea retirada del lugar.

Hija de 'Pompinchú' protagonizó escándandalo en velorio de cómico
Hija de 'Pompinchú' protagonizó escándandalo en velorio de cómico (Foto: Composición Exitosa)

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 02/05/2026

Síguenos en Google News Google News

El entrañable cómico 'Pompinchú' partió a la eternidad la noche del último viernes 1 de mayo víctima de una fibrosis pulmonar. Ahora, su velorio se viene desarrollando en la sede del Ministerio de Cultura (Mincul), este se vio ininterrumpido por un altercado protagonizado por su hija Rosa, quien tuvo que ser retirada del lugar tras una discusión con otra asistente

Escándalo en medio del velorio de 'Pompinchú'

Gran conmoción ha causado el fallecimiento del cómico ambulante Alfonso Mendoza, popularmente conocido como 'Pompinchú', tras enfrentar una fibrosis pulmonar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, de Pueblo Libre. El artista de la calle permaneció ahí desde mediados de abril, hasta ayer viernes que se apagó su vida a los 55 años.

Así, este desde el mediodía de este sábado 2 de mayo sus restos vienen siendo velados en en la Sala Paracas del Mincul hasta donde continúan llegando seres queridos como familiares, amigos, colegas y figuras del ambiente artístico popular para darle el último adiós al querido humorista oriundo de Arequipa.

Sin embargo, dicho momento de la despedida del comediante se vio mermado luego de que su primogénita Rosa fuera protagonista de un incidente luego de tener un fuerte intercambio de palabras en voz alta lo que ocasionó que exista un ambiente de tensión en el recinto.

Pese a la presencia de los asistentes que acudieron a verlo por última vez al mítico integrante del fenecido programa 'El show de los cómicos ambulantes', esta situación obligó a que otras personas intervinieran para evitar que el conflicto escalara dentro del establecimiento.

'Hijo' del fallecido cómico ambulante 'Pompinchú' se pronuncia luego del deceso de su 'padre'
Lee también

'Hijo' del fallecido cómico ambulante 'Pompinchú' se pronuncia luego del deceso de su 'padre'

'Hijo' de 'Pompinchú' y su desgarrador adiós al cómico

En los últimos años, el creador de contenidos Jeffrey Ponci compartió junto a 'Pompinchú' fechas importantes como cumpleaños, Navidad o Año Nuevo por lo que su fallecimiento ha calado muy en su corazón, así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales, las mismas que hoy atesoran las jocosas grabaciones que realizaban juntos.

¡Al ritmo de nuestra música criolla! Santiago 'Coco' Linares y más artistas se unen para celebrar el Día de la Madre
Lee también

¡Al ritmo de nuestra música criolla! Santiago 'Coco' Linares y más artistas se unen para celebrar el Día de la Madre

El amor, cariño y admiración entre ambos era genuino tan igual que un padre e hijo, aunque no lo eran de sangre, es por ello que el joven decidió dejarle un sentido mensaje a quien fue su 'papá' en el último tiempo y con quien estuvo hasta su útlimo suspiro.

"Adiós 'Pompinchú' hermano y te digo hermano porque nunca había sufrido tanto por el dolor de un amigo. Siempre te admiré , tuve la dicha de grabar, de compartir momentos y de ser parte de tu familia, porque eso me hiciste sentir, de pasar a ser compañeros de trabajo a pasar Día del Padre, celebrar nuestros cumpleaños, Navidades, Años Nuevos", escribió al inicio de un post en Facebook.

Es así como esta tarde en pleno velatorio del cómico ambulante 'Pompinchú', su hija Rosa protagonizó un escándalo por el cual tuvo que ser retirada de la sala Paracas del Ministerio de Cultura.

Temas relacionados cómico ambulante Escándalo fallecimiento hija Pompinchú velorio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA