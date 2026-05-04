Renzo Reggiardo presenta demanda ante el TC contra el JNE por las irregularidades en el proceso electoral

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El burgomaestre capitalino, Renzo Reggiardo, oficializó una demanda competencial contra el Jurado Nacional de elecciones (JNE) ante el Tribunal Constitucional (TC). El objetivo central de esta medida legal es revertir la decisión que impide realizar elecciones complementarias tras los últimos incidentes en elecciones.

Defensa de atribuciones constitucionales

Según la Municipalidad de Lima, el recurso legal busca anular el acuerdo del pleno que desestimó los nuevos comicios. El alcalde sostiene que existe un menoscabo de atribuciones que afecta directamente a la voluntad popular expresada en las urnas de la ciudad capitalina.

La demanda fue ingresada esta tarde bajo el patrocinio legal del jurista Gerardo Eto Cruz en la mesa de partes. Renzo Reggiardo enfatizó que su postura no es política, sino que representa un acto de dignidad para garantizar que los votos ciudadanos sean respetados legalmente.

El documento presentado, identificado como el expediente de demanda competencial, fundamenta que se han vulnerado derechos fundamentales. La gestión municipal busca que el TC actúe como árbitro ante lo que consideran un recorte de facultades institucionales graves.

Cumpliendo con su palabra, el alcalde @Renzo_Reggiardo, en representación de la @MuniLima, presentó ante el @TC_Peru la demanda competencial por menoscabo de atribuciones constitucionales. "Defender el derecho al voto no es un acto político, es un acto de dignidad democrática".... pic.twitter.com/qSAPCZFnAA — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 4, 2026

Acciones legales en el Poder Judicial

Como se recuerda, previamente el burgomaestre ya había interpuesto una acción de amparo ante el Poder Judicial por los mismos hechos. Esta estrategia paralela intenta proteger el derecho a votar libremente de miles de vecinos que fueron perjudicados por el retraso en las mesas de votación.

Según el alcalde, no existe intención de favorecer a candidatos específicos, rechazando así las críticas sobre su neutralidad. El líder municipal aseguró que no postulará a cargos públicos próximamente, centrando su labor únicamente en la búsqueda de garantías para futuros procesos electorales.

Las autoridades municipales esperan un pronunciamiento rápido de los magistrados para restablecer el orden democrático en la jurisdicción capitalina. Este conflicto jurídico entre la MML y el organismo electoral marca un hito en la defensa de la participación política ciudadana actual.

La presentación de esta demanda competencial ante el TC por Reggiardo busca resolver las irregularidades en el proceso electoral. Se espera que la justicia determine si el derecho al voto libre fue afectado por el JNE el pasado 12 de abril.

Esta resolución será fundamental para sentar un precedente sobre la autonomía de los gobiernos locales frente a los organismos estatales. El resultado final podría redefinir los mecanismos de control que garantizan la transparencia en cada jornada de sufragio a nivel nacional. Asimismo, la decisión marcará el camino para restaurar la confianza de la población en las instituciones encargadas de custodiar la voluntad popular en el país.