Elecciones primarias de los comicios regionales y municipales serán los días 17 y 24 de mayo, según el JNE

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regionales y municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que los días 17 y 24 de mayo se llevarán a cabo las elecciones primarias en los partidos políticos que participarán en los comicios del próximo 4 de octubre.

Como se recuerda, el organismo que preside Roberto Burneo aprobó el cronograma electoral el pasado 2 de diciembre del 2025, a través de la Resolución N.º 0632-2025-JNE, la cual señala que la proclamación de resultados se darán a conocer, como máximo, el 1 de junio del presente año.

¿Cómo se desarrollarán las elecciones primarias?

De acuerdo con lo informado por el JNE, existen tres modalidades para la realización de las elecciones primarias, en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas, siendo las siguientes:

Elecciones de los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores ante la organización política, estén o no afiliados a esta. Elecciones de los afiliados. Elecciones a través de los delegados.

En ese sentido, las organizaciones políticas que opten por las dos primeras modalidades, definirán sus respectivos candidatos el domingo 17 de mayo. En esa misma fecha, los partidos políticos que hayan optado por la tercera modalidad, realizarán la elección de sus delegados.

Bajo esta consideración, el domingo 24 de mayo, los delegados elegidos definirán los candidatos políticos de sus respectivas organizaciones, con el objetivo de asumir funciones para el período 2027-2031.

Vale mencionar que, para continuar con su participación en el proceso electoral, las organizaciones políticas que eligieron las dos primeras modalidades, deberán obtener al menos el 10 % de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles de su padrón. Con referente a la tercera modalidad, deberán alcanzar el 10% de votos válidos de los delegados electos.

Tras superar la etapa de elecciones primarias, los partidos políticos podrán solicitar la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales para, de esta manera, definir su participación en los comicios de octubre próximo.

Otras fechas destacadas

De acuerdo con el cronograma electoral establecido, se destacan otros hitos en el marco de la jornada electoral que definirá la elección de las autoridades para los próximo cuatro años. En ese sentido, se mencionan las siguientes fechas claves:

Hasta el 6 de junio, el JNE deberá aprobar el padrón electoral definitivo; previa información remitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Además, el 16 del mismo mes se cierra el Registro de Organizaciones Políticas y los partidos deberán presentar oficialmente a sus candidatos políticos.

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

Finalmente, hasta el 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.