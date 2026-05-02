Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio el sábado 2 de mayo

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Descubre el precio del dólar en Perú hoy, 2 de mayo. Si estás pensando en comprar o vender la divisa estadounidense en nuestro país, lo ideal es conocer primero cuál es el tipo de cambio y su comportamiento para evitar pérdidas.

¿Bajó el precio del dólar hoy? Tipo de cambio Sunat

Perú se mantiene a la expectativa sobre cuál será el resultado final de las Elecciones Generales 2026 y qué candidatos presidenciales pasarán a la segunda vuelta. En medio de esa situación política, la ciudadanía no duda en mantenerse informada sobre cuál es el valor actual del dólar en el mercado cambiario peruano: ¿subió o bajó? Conocer ese dato ayudará a tomar mejores decisiones de ahorro, inversión y consumo.

Además, se tiene en cuenta que la cotización del dólar continúa mostrando variaciones mínimas, lo que genera cierta confianza entre inversionistas y ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera. Por ello, para cuidar tu poder adquisitivo este sábado 2 de mayo, es considerable conocer cuál es el tipo de cambio para la compra y venta.

Una entidad que te permite conocer los valores del día de esta divisa estadounidense en Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que te mostramos a continuación:

SÁBADO, 2 DE MAYO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este viernes 1 de mayo? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.512 S/ 3.521

Las cifras dadas a conocer líneas más arriba reflejan que el dólar se mantiene estable respecto al día de ayer, 1 de mayo, donde la compra y venta presentaban los mismos valores que puedes revisar en el siguiente ENLACE. Sin embargo, sí presentaría una leve baja en comparación al último jueves 30 de abril donde la compra era de S/3.523 y la venta era de S/3.529.

Tipo de cambio dólar paralelo

Por ello, es ideal conocer cómo cotiza el dólar Ocoña o "dólar de la calle", es decir, el tipo de cambio informal, el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio. Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.490| Venta S/ 3.520.

Precio dólar paralelo en Perú, 2 de mayo.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Recuerda que el tipo de cambio del dólar frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos como:

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La política monetaria de EE. UU. (si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones).

Incertidumbre política y económica local.

Si deseas conocer más detalles del comportamiento del dólar en nuestro país y su precio actual, también puedes consultar otros portales oficiales como el Banco de la Nación (BN), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que si pensabas comprar o vender dólares hoy, 2 de mayo en Perú, lo mejor es conocer primero cuál es su precio actual y así tomar decisiones acertadas y ahorrar dinero en cada transacción.