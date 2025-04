Congresista Karol Paredes no descarta posible censura contra Gustavo Adrianzén: "Todo es posible"

09/04/2025 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Karol Paredes expresó su insatisfacción frente a las respuestas ofrecidas por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, durante su presentación ante el Pleno del Congreso este martes 9 de abril. En declaraciones a Exitosa, la parlamentaria no descartó una eventual moción de censura: "Todo es posible", aseguró.

"Son más de 40 preguntas, hay muchas respuestas que está dando y no son las respuestas que nosotros esperamos", declaró Paredes. "Además, considero que el tema de seguridad es fundamental y una prioridad no solamente para Lima, sino para todo el país", añadió.

La legisladora también señaló que "no hay respuestas ni acciones claras o políticas claras respecto al tema de seguridad que se debe de dar no solamente en Lima sino en el país entero". En esa línea, indicó que, de no estar satisfechos con la intervención del premier, el Congreso podría evaluar una medida de control político como la censura.

"Es parte de nuestras funciones. Si al término de su intervención no responde a las expectativas, no solamente del Congreso sino también de la población, todo es posible", subrayó.

¿Qué dijo Adrianzén sobre los cuestionamientos?

Durante su exposición, Adrianzén respondió un pliego interpelatorio compuesto por más de 40 preguntas sobre las acciones del Ejecutivo en áreas clave como seguridad ciudadana, gobernabilidad, salud, y la gestión de la presidenta Dina Boluarte.

Respecto a la lucha contra la inseguridad, señaló que no se puede considerar que las medidas hayan fracasado. Asimismo, defendió la implementación del Estado de Emergencia, al considerarla una herramienta útil que ha facilitado la labor policial, permitiendo la desarticulación de bandas criminales y un mayor número de detenciones.

¿Se concretará una moción de censura?

Si las respuestas del premier no satisfacen a la mayoría parlamentaria, el Congreso podría presentar una moción de censura, la cual requiere al menos 33 firmas para ser admitida. No obstante, aún no es claro si existirán los votos necesarios para aprobarla.

Cabe recordar que bancadas como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) han expresado en diversas oportunidades su disconformidad con la presencia de Adrianzén ante el Pleno. Sin embargo, APP no ha respaldado mociones de censura o interpelaciones contra otros ministros del actual gobierno en el pasado.

La eventual censura contra Gustavo Adrianzén dependerá del análisis de su exposición y de las decisiones que adopten las distintas bancadas en las próximas horas. Por ahora, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de aplicar un mecanismo de control político si considera que las respuestas del Ejecutivo no han sido satisfactorias.