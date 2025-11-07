Congreso aprueba inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo y Betssy Chávez

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años para ejercer función pública al expresidente Pedro Castillo, a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta por presunta complicidad en el intento de golpe de Estado en 2022.

El documento reúne las denuncias constitucionales N.° 547 y 575 y obtuvo 10 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones.

El congresista Elías Varas, quien forma parte de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial y que antes integró Perú Libre, fue uno de los parlamentarios que votó en contra de la inhabilitación del exmandatario.

Sanción por responsabilidad compartida

Durante la sesión, la drástica sanción fue sustentada por la congresista Ana Zegarra, de Somos Perú, y responsabiliza a los exfuncionarios por su presunta participación en la planificación del mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, considerado un fallido intento de golpe de Estado.

Según las conclusiones del informe, Betssy Chávez y Willy Huerta habrían participado activamente en la elaboración y respaldo del discurso televisado con el que el entonces mandatario anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema judicial y el toque de queda nacional, medidas que derivaron en su inmediata vacancia y detención.

Exministro Willy Huerta también quedaría impedido del ejercicio público por una década.

De ser aprobada la propuesta en las siguientes instancias legislativas, los tres implicados quedarían impedidos de ejercer cargos públicos por 10 años. El caso ahora deberá pasar a la Comisión Permanente y, posteriormente, al Pleno del Congreso, donde se definirá si procede la sanción definitiva.