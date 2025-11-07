Callao: Capturan a integrantes de banda criminal dedicada a la extorsión y tráfico de drogas

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Durante la madrugada de este viernes 7 de noviembre, un equipo de la Fiscalía, con apoyo de la PNP, realizaron un operativo en simultaneo en el Callao logrando la captura de varios integrantes de la banda 'Perú Unidos' quienes se dedicaban a extorsionar a empresas de transporte público en la provincia constitucional.

La intervención fue liderada por el fiscal superior especializado en el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien indicó que dichos criminales estarían amenazando a sus víctimas desde hace más de un año con el cobro de cupos por no atentar contra su vida.

Capturan a miembros de la banda 'Perú Unidos'

Pese a que la mayor atención estuvo en el jirón Loreto en el Callao, el operativo contempló el allanamiento a 11 inmuebles en Ventanilla, San Borja y Chorrillos. Ahí, se capturaron a varios integrantes de esta organización criminal, aunque el cabecilla logró escapar.

Eso sí, Roxana Vílchez, responsable de administrar el dinero proveniente de las extorsiones, fue atrapada por la PNP siendo clave en las investigaciones a cargo del fiscal superior, Jorge Chávez Cotrina, quien lideró dicho operativo.

"6 detenidos en este momento. Ha caído la lugarteniente quien es la que administraba el dinero que se acumulaba de las extorsiones, se ha encontrado cartuchos de dinamita y hemos intervenido una celda en el penal de Lurigancho y el operativo continúa ya que la PNP sigue buscando a los otros 3 que faltan porque la medida es contra 9", indicó para nuestro medio.

En esa misma línea, el integrante del Ministerio Público dejó en claro que esta banda exigía un pago de entre 2 a 8 soles a todas las unidades de seis empresas de transporte público en el Callao. Por ello, remarcó que este operativo no es más que un mensaje de advertencia para las demás bandas que cometen este tipo de delitos.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina lideró este megaoperativo en el Callao.

"Esta banda criminal se dedicaba a extorsionar empresas de transportes que tenían la ruta desde Ventanilla, Pachacútec, Callao. Eran 6 empresas de transportes de combis que eran extorsionados por ellos. Hemos sacado de circulación a esta banda y es un mensaje del Ministerio Público y PNP van a terminar de sacar de circulación a todas las bandas que estamos persiguiendo", añadió.

Acumularon casi 2 millones de soles desde el 2024

La Fiscalía venía siguiendo los pasos de esta banda desde inicios de este 2025. De acuerdo a la data a la que pidieron acceder, estos inescrupulosos habrían acumulado casi 2 millones de soles extorsionando a estas empresas.

"Según investigación que tiene la Fiscalía y PNP, cobraban 2 soles por salida. Cada empresa tenía entre 50 y 70 vehículos y a los que salían primero les cobraban 8 soles. Entonces han amasado una fortuna de más de un millón de soles en el último año, según hipótesis de la investigación", finalizó.

Ahora, los detenidos serán llevados a la Dirincri donde estarán por 7 días de prisión preliminar y luego se pedirá la prisión preventiva.

De esta manera, la Fiscalía y la PNP logró capturar a seis integrantes de la banda 'Perú Unidos' quienes se dedicaban a extorsionar a empresas de transporte en el Callao y Ventanilla.