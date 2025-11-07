Sedapal anuncia corte de agua: ¿Tu distrito se verá afectado este sábado 8 de noviembre?

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció tiene corte programado del recurso hídrico este sábado, 8 de noviembre. Verifica en esta nota si tu distrito será uno de los afectados, según el último reporte de la empresa estatal.

Distritos y horarios afectados por corte de agua

A través de su canal de difusión, la empresa reveló que el motivo detrás de la medida de interrumpir el servicio de agua potable de manera temporal este sábado es por trabajos de mantenimientos de la red, así como la limpieza de reservorios, acciones necesarias para garantizar que el agua que llega a los hogares sea segura y saludable.

Pues bien, como se sabe, el servicio público de agua es fundamental para la salud, el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Por ello, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas ante el anuncio del corte y da a conocer qué distrito de la capital se verá afectado ¡toma nota!

Corte de agua en el Rímac

Áreas afectadas: A.H. Brisas de Flor de Amancaes, A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. 22 de Noviembre, A.H. Santa Rosa de Lima, A.H. Horacio Zevallos, P.J. Flor de Amancaes.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 203.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas de mayor afectación. Asimismo, recomienda hacer un uso eficiente del agua almacenada, tanto antes como durante el corte.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", señalan en su red social.

Consejos para enfrentar el corte de agua

Ante un repentino corte de agua, Sedapal recomienda almacenar agua en recipientes limpios a fin de contar con el recurso para necesidades básicas como:

Almacena agua con anticipación: Guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura.

Guarda suficiente agua limpia en recipientes para beber, cocinar e higiene personal. Llena baldes, botellas, tanques u otros recipientes limpios antes de la hora del corte para tener una reserva segura. Usa el agua con moderación: Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas.

Durante el corte, evita usos innecesarios como lavar autos o regar plantas. Mantén los recipientes tapados: Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos.

Para evitar la contaminación del agua almacenada, usa recipientes limpios y cubiertos. Prepara alimentos con anticipación: Cocina y almacena alimentos que no requieran agua para su preparación o lavado.

Cocina y almacena alimentos que no requieran agua para su preparación o lavado. Evita descargar el inodoro constantemente: Aprovecha para usar el baño antes del corte y minimiza descargas para conservar agua.

En caso el servicio de agua potable no se restablezca en el horario programado, se exhorta comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano para saber el motivo de por qué aún no cuentas con ese recurso en tu hogar.

De esta manera, se reveló el corte de agua programado para el sábado, 8 de noviembre, como parte del mantenimiento que Sedapal viene realizando para mejorar la calidad del servicio en Lima.