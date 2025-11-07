Congreso autoriza investigación sobre 32 obras paralizadas en Huánuco

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso de la República aprobó otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para indagar las presuntas irregularidades en el gobierno regional de Huánuco.

La investigación abarcará proyectos de inversión, 32 obras paralizadas y el contrato con el Grupo Pérgola S.A.C., ejecutados durante la gestión del gobernador regional Antonio Leónidas Pulgar Lucas.

La propuesta fue aprobada con 74 votos a favor, uno en contra y una abstención, según informó la representación nacional. El acuerdo permitirá que el grupo parlamentario tenga acceso a documentación, testimonios y demás elementos necesarios para esclarecer los hechos vinculados a la presunta mala administración de recursos públicos.

El Congreso busca determinar responsabilidades y proponer medidas correctivas que aseguren la adecuada ejecución de proyectos regionales.

El caso ha despertado preocupación en la población huanuqueña, debido al impacto directo que estas obras inconclusas tienen en infraestructura vial, transporte y servicios de salud.

#PlenoDelCongreso aprobó la Moción 19978, que otorga facultades de comisión investigadora, por 60 días, a la Comisión de Fiscalización para indagar las presuntas irregularidades en los proyectos de inversión, 32 obras paralizadas y contratos con la empresa Grupo Pérgola SAC... pic.twitter.com/Az1O0gDCrd — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 7, 2025

Congreso otorga plazo de 60 días hábiles para la investigación

La Comisión de Fiscalización dispondrá de un plazo de 60 días hábiles para realizar las indagaciones correspondientes, plazo que podrá prorrogarse una sola vez por 30 días más.

El objetivo principal será formular conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas, políticas públicas y sancionar a los funcionarios que resulten responsables.

Según el acuerdo aprobado, el grupo de trabajo podrá requerir la comparecencia de los investigados, haciendo uso de los apercebimientos que establece la ley, incluida la conducción por grado o fuerza cuando sea necesario. De esta manera, el Congreso busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instancias regionales.

Los parlamentarios coincidieron en la importancia de combatir la corrupción y el uso ineficiente del presupuesto público, especialmente en sectores sensibles como salud, transporte y obras de infraestructura que benefician a miles de ciudadanos.

El trabajo de fiscalización será clave para prevenir la paralización de proyectos esenciales que, según los reportes, permanecen detenidos desde hace varios años.

Ariana Orué respalda la medida y alerta perjuicio económico

Durante la sesión plenaria, la congresista Ariana Orué, secretaria de la Comisión de Fiscalización, sustentó la moción y destacó la necesidad de contar con facultades investigadoras para profundizar las indagaciones.

Orué señaló que estas irregularidades representan recursos públicos inmovilizados, lo que constituye un grave perjuicio económico y una afectación directa al bienestar de la población.

"Se han identificado presuntas irregularidades en diversos proyectos emblemáticos del gobierno regional de Huánuco, vinculados a infraestructura vial, transporte institucional y servicios de salud", subrayó la legisladora.

Asimismo, recalcó que la investigación permitirá determinar la responsabilidad de los funcionarios y recomendar sanciones para quienes hayan incurrido en actos de negligencia o corrupción.

Con esta decisión, el Congreso reafirma su compromiso con la supervisión del uso de los fondos públicos y el fortalecimiento de la gestión regional.

La investigación sobre las obras paralizadas en Huánuco representa un paso importante en la lucha por una administración más eficiente y transparente al servicio de los ciudadanos.