Edwin Martínez sobre Betssy Chávez: "Todo aquel que le haya hecho daño al país debe quedarse a rendir cuentas"

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Edwin Martínez, en declaración exclusiva para Exitosa, sostuvo que la expremier Betssy Chávez debe permanecer en el país para "rendir cuentas y no fugarse al extranjero". Todo ello tras darse a conocer que se encuentra asilada en la embajada de México.

Edwin Martínez sobre asilo de Betssy Chávez

El escenario político se ha visto remecido tras la noticia de que Betssy Chávez, exprimera ministra del Gobierno de Pedro Castillo y acusada de presunta rebelión en el marco del fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, obtuvo asilo diplomático en la embajada de México en Perú.

Ese hecho generó que Perú rompiera relaciones diplomáticas con México. Sin embargo, en medio de esta polémica, el Estado definirá este viernes, 7 de noviembre, si se dará el salvoconducto a la expremier "sobre la base de la información técnica y sobre la base de los acuerdos internacionales". Para abordar mejor el tema y dar su punto de vista, el congresista Edwin Martínez se comunicó con Exitosa.

"Todo aquel que le haya hecho daño al país debe rendir cuentas aquí y no fugarse al extranjero. (...) Quien ha sido autor mediático e ideológico de un golpe de Estado, tiene que rendirle cuenta al Perú. (...) No vale estar pidiendo auxilio a los de afuera y pedir asilo político. Ella no es perseguida política, es una perseguida de la justicia que es diferente", expresó.

Noticia en desarrollo...