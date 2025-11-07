Caso Eduardo Ruiz: "Tuve que insistir al fiscal para que me citaran como testigo", revela amigo de 'Truko'

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ciudadano Renato Ríos reveló en Exitosa que en un principio no había sido citado como testigo directo en el caso que investiga el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, conocido en el mundo artístico como "Trvko", el pasado 15 de octubre durante la protesta convocada por la autodenominada 'generación Z' contra la clase política.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el joven comentó que por insistencia de su abogado defensor, fue que recién el Ministerio Público lo consideró para que brinde su manifestación, a fin de seguir esclareciendo el fatal hecho ocurrido en la plaza Francia.

"Somos cerca de 10 testigos listos para declarar"

Entrevistado este viernes 7 de noviembre en nuestro medio, Ríos señaló que tras haber sido notificado por la Fiscalía, va a preparar su estrategia con su defensa, para contribuir en el esclarecimiento del caso, con el objetivo de hacer justicia y para que se evite cualquier tipo de impunidad en el proceso.

No obstante, narró que no fue una tarea sencilla ser citado, puesto que, en un principio el fiscal a cargo no lo consideró en el proceso. Tras tener fecha programada, espera seguir aportando valiosa información contra la presunta responsabilidad que tendría que suboficial de la PNP Luis Magallanes, principal sindicado de haber acabado con la vida del músico de San Martín de Porres.

"Hay bastantes testigos, hay como 10 testigos que estuvimos allí y que podemos corroborar una versión que sí sigue una línea, en comparación con la defensa de Magallanes", mencionó.

Borran mural en su homenaje

El último jueves 23 de octubre, fue borrado a tempranas horas del día el mural pintado en honor al cantante Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, el cual estaba ubicado en la vía auxiliar de la Vía Expresa Paseo de la República, La Victoria.

Si bien es cierto que hasta el momento no hay un responsable o institución que se haya hecho cargo del borrado, las cámaras de seguridad del lugar habrían registrado el hecho y de ser así, se podría identificar a los autores de este accionar.

Quien expresó su total rechazo por lo sucedido fue José Rodríguez Giraldo, vocero de la 'generación Z' y del colectivo 'Ni un Joven Menos'. En entrevista con Nicolás Lúcar, cuestionó que estén intentando "borrar la libertad de expresión" de una parte de la comunidad artística del Perú.

"Indignación completa, porque ellos están demostrando su libertad de expresión a la comunidad, diciendo que 'Trvko' es un héroe nacional, ya que murió injustamente en la protesta porque él no provocó la violencia", manifestó.

La parte que defiende a "Trvko" continúa luchando para hacer justicia por la memoria del artista que partió a la eternidad a los 32 años.