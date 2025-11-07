Selección Peruana: Se reveló la verdadera razón de la no convocatoria de Oliver Sonne

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador interino de la Selección Peruana, Manuel Barreto, lanzó una nueva convocatoria para lo que serán los amistoso de la Fecha FIFA de noviembre donde el combinado patrio realizará un largo viaje a Rusia.

Ahí, enfrentará al país local y al vecino país de Chile con quien ya se enfrentó en la última ventana internacional de octubre. Esta vez, el entrenador de la Bicolor volvió a elegir a un grupo de jugadores jóvenes y dejó de lado a varios experimentados a pesar que muchos de ellos son titulares o juegan habitualmente en sus respectivos clubes.

Oliver Sonne y su no convocatoria a la Selección Peruana

Uno de los nombres que más llamó la atención por su ausencia en esta nueva convocatoria de la Selección Peruana, es el de Oliver Sonne. Si bien es cierto, el volante de origen danés no ha tenido los minutos esperados en el Burnley de Inglaterra, este sigue entrenando al más alto nivel y parecía tener un lugar ganado en el equipo de todos.

En primer momento, se especuló con que era una decisión netamente técnica tomada por Manuel Barreto; sin embargo, en horas de la noche revelaron el verdadero motivo de su no llamado en el programa 'L1 Radio'.

Ahí, el panel dejó el claro que los motivos fueron principalmente extra futbolísticos y que son de índole bélico. Según indicaron, Oliver Sonne pidió no ser llamado ya que ambos amistosos se jugarán en Rusia, país que se encuentra en pie de guerra con su tierra de origen, Dinamarca.

Es importante precisar que en las últimas semanas, ambas naciones han reportado incidentes en diferentes ciudades. Sobre los últimos días de septiembre, los aeropuertos de Aalborg y Billund en Dinamarca tuvieron que cerrar ya que se avistaron drones rusos en su espacio aéreo.

Primer entrenamiento de la Selección Peruana

Tras la convocatoria, la Selección Peruana cumplió su primer entrenamiento en Videna bajo las ordenes de Manuel Barreto. Con un puñado de jugadores del torneo local y otros del extranjero como Fabio Gruber y Pedro Gallese, el combinado patrio trabajó pensando en la fecha doble que se viene en solo unos días.

Como se recuerda, el equipo de todos jugará ante Rusia el próximo miércoles 12 de noviembre y ante Chile el 15.

De esta manera, se conoció que Oliver Sonne pidió no ser convocado a la Selección Peruana ya que su país de origen, Dinamarca, mantiene tensiones bélicas con Rusia por lo que su integridad correría peligro.