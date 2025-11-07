HOY inicia pago ONP: Revisa AQUÍ si te toca cobrar tu pensión este viernes, 7 de noviembre

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informa que desde este viernes 7 hasta el miércoles 12 de noviembre, se abonarán las pensiones de más de 770 mil asegurados a nivel nacional. En ese marco, conoce si eres uno de los pensionistas que podrá cobrar desde hoy.

Pago ONP inició: Más de 770 mil jubilados beneficiados

Si bien los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ya iniciaron con el registro de solicitud para el octavo retiro de la AFP de hasta 4 UIT (equivalente a S/21,400), existía la incertidumbre sobre si habría buenas nuevas para los pensionistas de la ONP.

Pues bien, a pesar de que aún no se aprueba la serie proyectos de ley que existe en el Congreso y que proponen permitir a los afiliados y exafiliados del SNP retirar de manera excepcional y voluntaria sus aportes, sí hay una buena noticia: ¡se lanzó el cronograma de pagos para los pensionistas del Decreto Ley 19990!

Con esta medida, se busca que los pensionistas puedan acceder a su dinero mediante agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios, garantizando comodidad y seguridad en el proceso. Además, se busca proteger económicamente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, afianzando así su bienestar y calidad de vida.

¿Quiénes cobrarán su pensión este viernes?

En ese marco, surge una interrogante ¿quiénes podrán cobrar desde hoy, viernes, 7 de noviembre, su pensión ONP del DL 19990? Pues bien, según el cronograma de pagos lanzado por el Banco de la Nación, los que inician este proceso serán los siguientes:

Pensionistas cuyo apellido paterno inicia con las iniciales de la A a la C.

Pero no te preocupes, ya que no solo ellos podrán cobrar su dinero, sino que el desembolso también procederá así:

D - L: lunes 10 de noviembre.

M - Q: martes 11 de noviembre.

R - Z: miércoles 12 de noviembre.

Cronograma de pagos ONP

No solo los pensionistas de la 19990 son los únicos que cobrarán en noviembre de 2025. La ONP informó que el jueves 13 de noviembre se efectuará el pago para más de 65 mil pensionistas pertenecientes a los regímenes, 20530, 18846, además de los beneficiarios de pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Finalmente, la entidad recordó que los asegurados pueden realizar sus gestiones desde casa mediante la Clave Virtual ONP, disponible en onpvirtual.pe, donde es posible descargar constancias de pago, solicitar el servicio gratuito de pago a domicilio, actualizar datos personales y consultar el cronograma de abonos.

Así que si tu apellido paterno inicia con la letra A, B o C no olvides que podrás cobrar desde hoy, viernes, 7 de noviembre, tu pensión a la ONP, sin intermediarios, según el cronograma oficial.