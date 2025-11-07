Alianza Lima: ¡Atención! Íntimos planean ampliar Matute para recibir al Inter de Miami de Lionel Messi

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A falta del anuncio oficial, Alianza Lima jugará la Noche Blanquiazul 2026 ante uno de los equipos más importantes del continente americano en el último tiempo. Para la presentación de su primer equipo ante sus hinchas, los íntimos tendrán como rival al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y otras grandes estrellas.

Como se sabe, el equipo que actúa en la MLS ya sabe lo que es jugar en el Perú ya que en enero de este 2025 disputó un amistoso internacional ante Universitario en el Estadio Monumental. Ahora, el equipo del astro argentino volverá a disputar un partido de preparación en nuestro país en poco más de un año.

Alianza Lima evalúa ampliar Matute para recibir al Inter de Lionel Messi

En un inicio, este encuentro amistoso se iba a jugar en el Estadio Nacional por un tema de mayor capacidad. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el duelo se realizará a como de lugar en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, como es habitual en cada Noche Blanquiazul.

Así lo dio a conocer el periodista Gerson Cuba del portal Ovación, quien además señaló que la directiva blanquiazul está evaluando ampliar las tribunas del recinto victoriano con la finalidad de aumentar el aforo para que puedan ingresar una mayor cantidad de hinchas y la ganancia económica sea aún mayor.

"El cuadro blanquiazul está planificando una pequeña ampliación en las tribunas con el objetivo de aumentar la capacidad y generar una mayor taquilla para este y los próximos compromisos", indicó en sus redes sociales.

Alianza Lima enfrentará al Inter de Miami en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 24 de enero a las 8:00 p. m. En la noche blanquiazul 2026. Los íntimos tienen confianza en la autorización de la PNP para realizar el encuentro, ya que todo se presentó de manera adecuada.... pic.twitter.com/yUB2MScqUm — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) November 6, 2025

Aguardan por los permisos de la PNP

Desde el lado de Alianza Lima todo está definido para que la Noche Blanquiazul 2026 sea el sábado 24 de enero en Matute desde las 8:00 p.m. Sin embargo, los íntimos deberán esperar que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú les otorguen las garantías necesarias para dicho evento deportivo.

En tienda blanquiazul existe bastante optimismo ya que se presentó toda la documentación necesaria a su debido momento para que su pedido reciba la aprobación de las autoridades.

"Alianza Lima enfrentará al Inter de Miami en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 24 de enero a las 8:00 p. m. En la noche blanquiazul 2026. Los íntimos tienen confianza en la autorización de la PNP para realizar el encuentro, ya que todo se presentó de manera adecuada", añadió.

De esta manera, Alianza Lima confirmó que disputarán la Noche Blanquiazul 2026 ante el Inter de Miami de Lionel Messi en Matute. Por ello, evalúan ampliar la capacidad del estadio en tiempo récord.