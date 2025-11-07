RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Mientras sigue asilada

Betssy Chávez: Fiscalía solicita prisión preventiva contra expremier por incumplir reglas de conducta

La fiscal suprema Zoraida Ávalos solicitó el juez Juan Carlos Checkley que se revoque la medida de comparecencia restrictiva impuesta a Betssy Chávez para que regrese nuevamente a prisión.

Solicitan prisión preventiva contra Betssy Chávez.
Solicitan prisión preventiva contra Betssy Chávez. (Poder Judicial / X)

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 07/11/2025

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio público solicitó que se dicte prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino por infringir la comparecencia restrictiva impuesta en su contra tras ser liberada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional.

A través de un escrito presentado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera al juez Juan Carlos Checkley Soria, pide que se revoque lo ordenado hacia la exministra de Pedro Castillo Terrones, en audiencia llevada a cabo el pasado 5 de septiembre. 

Sustento de la Fiscalía

De acuerdo con el texto formulado por la titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Chávez Chino incumplió con asistir a tres controles biométricos obligatorios y también a cuatro sesiones del juicio oral por el caso 'golpe de Estado', el cual se le procesa por el presunto delito de rebelión, en agravio del Estado. 

Precisamente por esto último, estuvo a punto de ser declarada reo contumaz; no obstante, el Poder Judicial, a través de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, rechazó aprobar esta figura, no procediendo a su ubicación y captura para que cumpla con presentarse en las audiencias y que ya están llegando a su etapa final

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados Betssy Chávez Caso 'Golpe de Estado' Fiscalía prisión preventiva Zoraida Ávalos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias