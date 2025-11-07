Betssy Chávez: Fiscalía solicita prisión preventiva contra expremier por incumplir reglas de conducta

07/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio público solicitó que se dicte prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino por infringir la comparecencia restrictiva impuesta en su contra tras ser liberada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional.

A través de un escrito presentado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera al juez Juan Carlos Checkley Soria, pide que se revoque lo ordenado hacia la exministra de Pedro Castillo Terrones, en audiencia llevada a cabo el pasado 5 de septiembre.

Sustento de la Fiscalía

De acuerdo con el texto formulado por la titular de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Chávez Chino incumplió con asistir a tres controles biométricos obligatorios y también a cuatro sesiones del juicio oral por el caso 'golpe de Estado', el cual se le procesa por el presunto delito de rebelión, en agravio del Estado.

Precisamente por esto último, estuvo a punto de ser declarada reo contumaz; no obstante, el Poder Judicial, a través de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, rechazó aprobar esta figura, no procediendo a su ubicación y captura para que cumpla con presentarse en las audiencias y que ya están llegando a su etapa final.

(Noticia en desarrollo...)