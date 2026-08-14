Sheyla Rojas confiesa sin problemas que le gusta ser mantenida: "Me encanta, ¿a quién no?"

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas volvió a Perú con nuevos planes y, esta vez, también con ganas de hablar sin pelos en la lengua sobre su vida personal. En una entrevista con el podcast de Magaly Medina, la exintegrante de Esto es Guerra contó cómo vivió su relación con Sir Winston, y admitió que le gustaba ser mantenida.

Sheyla Rojas confiesa que le gusta ser mantenida

Durante su conversación con Magaly Medina, Sheyla Rojas fue consultada sobre la vida que llevó durante los años que estuvo junto a Sir Winston en México. Sin darle demasiadas vueltas al asunto, la modelo reconoció que disfrutaba de la comodidad económica que tenía durante esa etapa.

"A mí me pueden decir mantenida o interesada, lo que sea. (¿Pero te encantó ser mantenida todos estos años.?) Ah, me encanta. Me encanta. Me encantó y me encanta. No hay forma, obviamente. Sí. [ríen] Obvio, ¿a quién no? Pero también me encanta trabajar y ser independiente", expresó.

La modelo tampoco tuvo reparos en destacar la generosidad de su expareja. Según explicó, durante los cinco años que estuvieron juntos, Sir Winston nunca fue tacaño con ella y, por el contrario, considera que fue bueno en ese aspecto.

"No era para nada tacaño, no me puedo quejar, pero ahora me toca reinventarme y construir lo mío", señaló Sheyla durante la entrevista.

Incluso, cuando le preguntaron directamente por la relación económica que mantuvo con el empresario, volvió a remarcar su posición: "No, no voy a hablar mal, pero sí, en ese aspecto, Luis sí fue bueno conmigo, no me quejo".

Sheyla Rojas apuesta por una florería

Tras su etapa en México, Sheyla Rojas aseguró que regresar al Perú significa comenzar nuevamente, pero dejó claro que no le teme a ese proceso. "Aquí es venir y empezar de cero, pero sin miedo al éxito, porque yo sé que puedo conseguir las cosas trabajando", sostuvo.

Y parece que la modelo ya tiene varios planes en mente. Durante la conversación, contó que está preparando el lanzamiento de una florería junto a una socia. El negocio estará enfocado principalmente en arreglos florales, regalos corporativos y campañas como la de Navidad.

"Sí, es una florería, pero queremos enfocarnos en el lado más empresarial, hacer regalos corporativos, canastas navideñas", explicó.

Sheyla detalló que su socia tiene experiencia en arreglos florales y que ella se encargará también de aportar sus contactos para impulsar el emprendimiento. "No es tanta la inversión y es más contactos, así que a todo el mundo le voy a pasar mis contactos. Yo tengo que ser su proveedora", comentó,

Además, la modelo dejó claro que trabajar desde abajo no es algo nuevo para ella. Recordó que ha vendido ropa deportiva, repartido volantes y trabajado en televisión, por lo que considera que empezar de nuevo es parte de su experiencia.

"He trabajado hasta vendiendo ropa deportiva, he trabajado hasta repartiendo volantes, he trabajado en televisión. Yo no me voy a quedar nunca con los brazos cruzados. No le tengo miedo a empezar de nuevo y construir un imperio porque se puede, todo se puede en esta vida", afirmó.

Así, Sheyla Rojas reconoció que le encantaba ser mantenida durante su relación con Sir Winston y que valora la generosidad que tuvo con ella. Sin embargo, ahora que está de regreso en Perú, la modelo asegura que quiere empezar de cero y construir su propia independencia económica.