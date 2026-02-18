Cuadros en vano: Retratos oficiales de José Jerí llegan a ministerios cuando ya estaba censurado

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La censura contra José Jerí no solo removió al mandatario de la jefatura del Estado, sino que también dejó una escena que mostró un reflejo de la cultura administrativa gubernamental: los retratos oficiales que debían colgarse en los ministerios llegaron cuando el Congreso ya había aprobado su salida.

Según reveló Perú21, los cuadros fueron distribuidos a las dependencias ministeriales en la tarde del 17 de febrero, poco después de que el Pleno aprobara la moción de censura contra Jerí con 75 votos a favor. El resultado fue que las imágenes, cuidadosamente preparadas para ocupar un lugar en las paredes institucionales, quedaron sin destino.

La situación generó rápidamente comentarios en redes sociales, donde usuarios vieron en el episodio un símbolo de la rapidez con que la política peruana cambiar toda un plan administrativo, subrayando el hecho de que los cuadros llegaran cuando ya no había cargo que representar.

Cuadro oficial de José Jerí.

La censura contra Jerí se produjo en medio de cuestionamientos por inconducta funcional y reuniones con empresarios chinos, lo que abrió un escenario de sucesión presidencial. El Congreso convocó a sesión extraordinaria para elegir a un nuevo presidente de la Mesa Directiva, quien asumirá de inmediato la jefatura del Estado hasta las elecciones generales de abril de 2026.

En este marco, los retratos oficiales se convirtieron en un detalle anecdótico pero revelador: mientras la política avanzaba hacia la elección de un sucesor, la maquinaria administrativa seguía su curso, enviando cuadros que nunca llegaron a colgarse.

Oficio que disponía la colocación de las fotos de Jerí en las sedes ministeriales.

Jerí se despide por TikTok

Tras casi 24 horas de haber dejado Palacio sin brindar declaraciones, Jerí publicó un mensaje repentino en su cuenta de TikTok, donde agradeció el apoyo recibido durante su breve mandato.

"Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz", escribió, destacando que su principal legado fue encaminar elecciones limpias y transparentes, además de fortalecer la seguridad ciudadana. El video, acompañado de la bandera peruana y mensajes de despedida, se viralizó rápidamente, mostrando al exmandatario en un tono sereno y conciliador.

#Viral #fyp #peru🇵🇪 #joséjerí ♬ Epic Inspiration - Kidmada @josejeriore Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor 🇵🇪 Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro. Me quedo con el cariño de la gente en cada calle y en cada región que recorrí, y también con la deuda de llegar a quienes no pude visitar. Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos: un Perú seguro y digno para todos. Gracias por tanto. Nos vemos pronto. #parati

El episodio de los cuadros oficiales y la despedida en redes sociales reflejan dos caras de la salida de Jerí: la burocracia que se mueve con retraso y la política que se redefine en tiempo real. Entre retratos sin colgar y mensajes digitales, el expresidente deja una imagen marcada por la ironía y la fugacidad del poder.

