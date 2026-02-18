Cuadros en vano: Retratos oficiales de José Jerí llegan a ministerios cuando ya estaba censurado

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 18/02/2026
La censura contra José Jerí no solo removió al mandatario de la jefatura del Estado, sino que también dejó una escena que mostró un reflejo de la cultura administrativa gubernamental: los retratos oficiales que debían colgarse en los ministerios llegaron cuando el Congreso ya había aprobado su salida.
Según reveló Perú21, los cuadros fueron distribuidos a las dependencias ministeriales en la tarde del 17 de febrero, poco después de que el Pleno aprobara la moción de censura contra Jerí con 75 votos a favor. El resultado fue que las imágenes, cuidadosamente preparadas para ocupar un lugar en las paredes institucionales, quedaron sin destino.
La situación generó rápidamente comentarios en redes sociales, donde usuarios vieron en el episodio un símbolo de la rapidez con que la política peruana cambiar toda un plan administrativo, subrayando el hecho de que los cuadros llegaran cuando ya no había cargo que representar.
La censura contra Jerí se produjo en medio de cuestionamientos por inconducta funcional y reuniones con empresarios chinos, lo que abrió un escenario de sucesión presidencial. El Congreso convocó a sesión extraordinaria para elegir a un nuevo presidente de la Mesa Directiva, quien asumirá de inmediato la jefatura del Estado hasta las elecciones generales de abril de 2026.
En este marco, los retratos oficiales se convirtieron en un detalle anecdótico pero revelador: mientras la política avanzaba hacia la elección de un sucesor, la maquinaria administrativa seguía su curso, enviando cuadros que nunca llegaron a colgarse.
Jerí se despide por TikTok
Tras casi 24 horas de haber dejado Palacio sin brindar declaraciones, Jerí publicó un mensaje repentino en su cuenta de TikTok, donde agradeció el apoyo recibido durante su breve mandato.
"Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz", escribió, destacando que su principal legado fue encaminar elecciones limpias y transparentes, además de fortalecer la seguridad ciudadana. El video, acompañado de la bandera peruana y mensajes de despedida, se viralizó rápidamente, mostrando al exmandatario en un tono sereno y conciliador.
El episodio de los cuadros oficiales y la despedida en redes sociales reflejan dos caras de la salida de Jerí: la burocracia que se mueve con retraso y la política que se redefine en tiempo real. Entre retratos sin colgar y mensajes digitales, el expresidente deja una imagen marcada por la ironía y la fugacidad del poder.
José Jerí, censura, retratos oficiales, ministerios, Congreso del Perú, sucesión presidencial, TikTok, despedida, crisis política