Bancada de Fuerza Popular votará por Maricarmen Alva como Presidente del Congreso

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A escasos minutos de conocer al nuevo presidente del Congreso, y por sucesión, Presidente de la República, la bancada de Fuerza Popular anunció que apoyará a la congresista Maricarmen Alva, de Acción Popular.

Bancada fujimorista votará por María del Carmen Alva

Mediante un comunicado oficial, el partido político liderado por Keiko Fujimori confirmó que el total de sus 20 congresistas votará por la extitular del Parlamento para suceder a José Jerí, por la "tranquilidad de los ciudadanos".

"El país no resiste más improvisaciones ni cálculos políticos. Ya aprendimos. Hoy la prioridad debe ser el futuro y la tranquilidad de los ciudadanos. Por ello, respaldaremos a María del Carmen Alva", señalan.

Con este voto de confianza, la bancada fujimorista señaló que espera que un eventual gobierno de Alva, de 58 años, "preserve la estabilidad y la seguridad nacional".

El grupo parlamentario reafirmó su posición defender la estabilidad política del país, pues consideran que se necesita orden y no más confrontaciones.

En ese sentido, aclararon que fue este el motivo por el que se opusieron a la censura del destituido mandatario José Jerí. "No defendemos gobiernos, defendemos al Perú", precisaron.

Habiendo confirmado su postura para estas elecciones internas, cruciales para nuestro país, Fuerza Popular planteó realizar cinco acuerdos con los peruanos: participación activa de las FF.AA. y PNP en lucha contra inseguridad, presencia policial en transporte público y otros.

¿Cómo se realizará el escrutinio para presidente del Congreso?

La sesión se realizará hoy miércoles desde las 6 de la tarde en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. La Mesa Directiva, presidida por el titular del Parlamento, Fernando Rospigliosi, lidera el proceso de la elección.

Los candidatos oficiales presentados por las bancadas son: María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Raymundo (Bloque Democrático), José María Balcázar (Perú Libre) y Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia).

Terminado el escrutinio, el presidente proclamará como miembro electo de la Mesa Directiva al candidato que haya logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes.

Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos. El candidato que obtenga mayor votación será proclamado como presidente del Congreso, y por consecuencia, de la República.

