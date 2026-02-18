Fernando Rospigliosi afirma posible segunda vuelta en el Congreso: "Entre los dos más votados

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que podría llevarse a cabo una segunda vuelta para elegir a un nuevo titular del Parlamento, encargado de la Presidencia de la República.

Pleno se reinicia hoy

Este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p. m. se reinicia el Pleno del Congreso tras la censura de José Jerí, este tiene el fin de escoger a un nuevo titular del Congreso que pase a encargarse de la presidencia.

Explicó que la Mesa Directiva decidió que la presentación de las listas de candidatos se cierre a las 6:00 p. m. porque la sesión para elegir al nuevo presidente del Parlamento se debe hacer tras 24 horas del cierre del plazo, según el propio Reglamento del Congreso.

"Hay cuatro candidatos como ustedes saben, lo que va a ocurrir es que se va a botar por esos candidatos, el candidato que obtenga la mayoría de los presentes puede ser elegido, si es que no hay esa mayoría de votantes se va a una segunda vuelta. La segunda vuelta es entre los dos candidatos más botados y ahí el que tenga más votos es presidente del Congreso, en consecuencia, inmediatamente asumirá la Presidencia de la República", expresó.

Candidatos y escenarios

Los candidatos presentados fueron, María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Raymundo (Bloque Democrático), José María Balcázar (Perú Libre) y Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia).

María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, Alva fue una de las figuras más visibles durante los años de mayor choque entre el Legislativo y el Ejecutivo. Su estilo directo le ganó respaldo dentro de su bancada y aquellas de extrema derecha, pero también críticas de las de izquierda y centro.

En el caso de Edgard Raymundo ha mantenido una línea política vinculada a propuestas de cambio estructural y mayor intervención del Estado. Desde el Bloque Democrático ha impulsado iniciativas relacionadas con derechos laborales y reformas económicas. Sin embargo, aceptó votar sin saber en 2024 a través de un video.

Por su parte, José Balcázar, de Perú Libre, ha sido protagonista en discusiones sobre reformas constitucionales. En el pasado, declaraciones suyas sobre la edad mínima para el matrimonio generaron fuerte rechazo público, al ser interpretadas como una apertura a uniones con menores, lo que desató críticas de diversos sectores.

Héctor Acuña ha construido su carrera desde la política regional y el ámbito educativo. Formó parte de la bancada de Alianza para el Progreso. Sin embargo, su cercanía al liderazgo partidario y el historial de su entorno político también generan cuestionamientos.

Ante ello se prevén diferentes escenarios, el primero de estos con la bancada de Fuerza Popular absteniéndose de respaldar una candidatura, podría perder María del Carmen Alva y ganaría José Balcázar. En cuanto al segundo escenario con Fuerza Popular a favor de una candidatura, también podría perder Alva. Un tercer escenario muestra que si Fuerza Popular y Alianza para el Progreso apoyan en bloque la candidatura de Alva, podría ganar.