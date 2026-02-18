Acción Popular: Maricarmen Alva garantizaría "una conducción responsable en un momento crucial" en su Gobierno

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Faltando pocas horas para las elecciones internas del Congreso de la República, donde se votará por el nuevo presidente del Parlamento y, por sucesión, de la República, el partido político Acción Popular mostró su respaldo absoluto a su candidata oficial, Maricarmen Alva, asegurando una gestión "responsable" de cara a Elecciones 2026.

Acción Popular respalda eventual gobierno de Maricarmen Alva

Tras la destitución de José Jerí, hoy miércoles 18 de febrero a las 6 de la tarde, el Poder Legislativo escribirá un nuevo capítulo en la historia de nuestro país, pues tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo mandatario que gobernará hasta 28 de julio de este año, cuando asuma el candidato elegido durante el proceso electoral vigente.

Entre las cuatro candidaturas que postularon las bancadas congresales ante la Oficialía Mayor este martes, la segunda lista es de la congresista acciopopulista María del Carmen Alva, quien ya fue presidenta del Parlamento durante el primer año de mandato de Pedro Castillo, del 2021 al 2022.

En ese sentido, el histórico partido político de la lampa emitió esta tarde un comunicado en el que expresó sutotal respaldo a su candidatura a la presidencia, resaltando que es la figura ideal para llevar una gestión "responsable" en la actual conyuntura de crisis política y de inseguridad ciudadana.

"Acción Popular tiene el deber histórico de actuar con responsabilidad, firmeza y profundo compromiso con la democracia y la estabilidad de la nación. La Secretaría General Nacional expresa su respaldo firme a la candidatura de nuestra correligionaria Maricarmen Alva a la presidencia del Congreso de la República, convencidos de que su trayectoria, liderazgo y compromiso con los valores acciopopulistas garantizan una conducción responsable en este momento crucial para la nación", se lee en el mensaje.

Víctor Andrés García Belaúnde no descarta ser premier en eventual gobierno de Alva

En diálogo con Exitosa, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde aseguró que está dispuesto a servir a la patria ante un eventual gobierno de María del Carmen Alva, aunque no le han hecho la propuesta aún.

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el excongresista dio a conocer que ante los rumores y propuestas, aún no ha tenido ninguna oferta de parte de Alva para obtener el cargo de premier.

"Yo estoy dispuesto a servir a mi patria siempre, pero en todo caso tendría que venir la propuesta primero y ver cuáles serían las condiciones también, es importante y quienes son los ministros que se van a elegir, etc", señaló.

