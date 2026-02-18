¡Indignación total!: El Ministerio de la Mujer exige protección urgente tras difusión de brutal agresión en Amazonas

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) publicó un mensaje en redes sociales exigiendo atención urgente y acciones concretas tras la viralización de un caso de violencia familiar en el que una madre fue detenida luego de agredir salvajemente a su propio hijo menor de edad. La institución destacó en su comunicado la necesidad de proteger de forma prioritaria a niñas, niños y adolescentes que son victima de maltrato en sus hogares.

El hecho que motivó la reacción institucional ocurrió en la comunidad de Sawi Entsa, en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas, donde familiares grabaron un video que muestra a la mujer agrediendo físicamente al menor de edad. La grabación, compartida por su menor hija, evidenció golpes, mordeduras y presión física sobre el menor, lo que generó indignación entre los pobladores y en usuarios de internet.

Una agresión que conmociona a Amazonas

Los hechos se habrían registrado la noche del lunes 16 de febrero, cuando una de las hermanas del menor decidió grabar en secreto la agresión para alertar a las autoridades. El registro audiovisual se viralizó rápidamente, desencadenando la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de personal del en Condorcanqui, quienes llegaron al domicilio y detuvieron a la mujer acusada en flagrancia.

Tras la detención, los otros hermanos del menor también fueron resguardados por equipos especializados, quienes coordinarán evaluaciones médicas y psicológicas para determinar el impacto físico y emocional que pudo sufrir el menor. Según expertos consultados, si se comprueba que estuvo en riesgo de muerte o daño grave, la Fiscalía podría solicitar prisión preventiva para la acusada bajo cargos de maltrato infantil agravado.

Este episodio ha reavivado el debate sobre la atención y prevención de la violencia familiar, especialmente en zonas rurales donde el acceso a servicios de protección y justicia es limitado. Las comunidades indígenas de la zona también se han pronunciado para exigir una respuesta más rápida y eficaz frente a estos casos, recordando que la violencia contra menores es una violación grave de derechos humanos.

Llamado del MIMP y medidas de protección

Mediante su publicación en X (antes Twitter), el Mimp recordó que la protección de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad prioritaria del Estado y de toda la sociedad. La entidad hizo un llamado a las autoridades competentes para reforzar los mecanismos de atención, prevención y sanción frente a las violencia intrafamiliar.

El Ministerio también instó a la comunidad a denunciar cualquier situación de maltrato y a utilizar los servicios especializados disponibles, como los Centros de Emergencia Mujer, donde se brinda orientación legal, apoyo emocional y acompañamiento integral a víctimas de violencia familiar.