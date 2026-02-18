José Balcázar: Colegio de Abogados de Lambayeque rechaza su candidatura a la presidencia del Congreso

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidatura de José María Balcázar Zelada a la presidencia del Congreso, y eventual jefatura de Estado tras la censura de José Jerí, sigue enfrentando fuertes cuestionamientos, sobre todo los relacionados a su polémica postura sobre el matrimonio infantil y su pasado como profesional como letrado.

En este caso, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) emitió un pronunciamiento en el que rechaza categóricamente su postulación, recordando los procesos disciplinarios y judiciales que arrastra desde su gestión como decano del gremio.

El comunicado, difundido este miércoles 18 de febrero, señala que Balcázar fue expulsado definitivamente de la orden en el 2022 por, según afirma la institución, apropiarse de fondos institucionales y cometer otras irregularidades, decisión confirmada en 2024 por el Tribunal de Honor.

Al mismo tiempo, se mencionan denuncias penales pendientes en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, incluyendo casos por defraudación de persona jurídica y enriquecimiento ilícito.

Pronunciamiento oficial del ICAL en rechazo a la postulación de José María Balcázar.

"¡Nunca he tenido denuncia por corrupción!"

Días antes de la destitución de Jerí, Balcázar se mostró confiado en su postulación y declaró textualmente: "¡Nunca he tenido denuncia por corrupción!". Su afirmación buscaba reforzar la idea de que era una figura idónea para asumir la conducción del Congreso y, de manera interina, la Presidencia de la República.

La propuesta de su candidatura fue presentada por Guido Bellido, quien lo consideró apto para el cargo. Más recientemente, Waldemar Cerrón también expresó respaldo, consolidando apoyos dentro de sectores de izquierda. Sin embargo, la narrativa de ser un perfil "idóneo" choca ahora con el pasado disciplinario y judicial que el ICAL ha vuelto a poner sobre la mesa.

El congresista José Balcázar manifestó estar de acuerdo con la propuesta de asumir como presidente interino en caso destituyan a José Jerí. Además, arremetió contra el mandatario, indicando que le hace daño a la Presidencia.



La elección del nuevo presidente del Congreso se da en medio de la crisis generada por la censura de Jerí. Los candidatos en disputa son María del Carmen Alva, Héctor Acuña, Edgar Reymundo y José María Balcázar. El elegido asumirá de inmediato la jefatura del Estado hasta que se convoquen elecciones generales.

El rechazo del Colegio de Abogados de Lambayeque añade presión sobre la candidatura de Balcázar, al cuestionar su autoridad moral y ética para ocupar el cargo. El pronunciamiento advierte que la conducción del Estado requiere no solo habilitación constitucional, sino también integridad incuestionable.

La controversia en torno a Balcázar refleja la tensión entre la narrativa política de legitimidad y los antecedentes éticos que pesan sobre los candidatos. Mientras sus aliados lo presentan como una opción viable, el pronunciamiento del ICAL refuerza las dudas sobre su idoneidad y abre un debate sobre los estándares de integridad exigibles en la sucesión presidencial.