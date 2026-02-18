Delcy Rodríguez y Gustavo Petro acuerdan reunirse "próximamente" tras conversación telefónica

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvieron este miércoles una conversación telefónica en la que acordaron reunirse "próximamente". Aunque aún no hay fecha ni lugar definidos, el encuentro se perfila como un paso clave en la recomposición de las relaciones bilaterales.

Rodríguez hizo pública la llamada a través de su cuenta de Instagram, señalando que durante la próxima reunión de abordarán temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, ello con el fin de fortalecer la cooperación bilateral, "las relaciones de respeto y trabajo conjunto" entre ambos países latinoamericanos.

Por su parte, Petro anunció en un discurso en La Guajira que había invitado a Rodríguez a reunirse en la ciudad fronteriza de Cúcuta, con el objetivo de discutir proyectos energéticos conjuntos y de infraestructura para atender a las comunidades más vulnerables. La propuesta incluye que Colombia suministre energía eléctrica a Venezuela, además de impulsar inversiones en la zona fronteriza.

Un pendiente dilatado

La visita está pendiente desde el 8 de enero, apenas cinco días después del operativo estadounidense en el que fue capturado Nicolás Maduro. En ese momento, Petro se ofreció a contribuir a una salida de la crisis política venezolana. Desde entonces, el escenario ha cambiado: el chavismo se mantiene en el poder, pero con una agenda condicionada en buena parte por la colaboración con Estados Unidos.

En paralelo, Petro ha reforzado su relación con Washington, tras meses de tensiones con el expresidente estadounidense Donald Trump. Hoy, el mandatario colombiano, se presenta como aliado del republicano, con quien ha discutido planes de inversión energética y cooperación en seguridad para Venezuela.

Frontera compartida

Colombia y Venezuela comparten más de 2.200 kilómetros de frontera, marcada por el flujo de cerca de tres millones de migrantes venezolanos hacia territorio colombiano. La región enfrenta además la presencia de grupos armados como el ELN, que han intensificado la violencia en zonas como el Catatumbo, afectando la vida diaria de comunidades a ambos lados de la frontera.

El acercamiento entre Rodríguez y Petro refleja la búsqueda de un nuevo equilibrio regional tras la salida de Maduro. Mientras Caracas intenta proyectar estabilidad y cooperación, Bogotá busca posicionarse como mediador y socio estratégico en proyectos energéticos y de seguridad. La reunión pendiente será clave para definir si la narrativa de entendimiento se traduce en acuerdos concretos.