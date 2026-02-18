Insulto racista contra Vinicius Jr desata denuncia y fuerte reacción del presidente de la FIFA

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Champions League quedó en el centro de la polémica luego de que Vinicius Jr denunciara haber recibido un insulto racista durante un reciente encuentro. El hecho habría ocurrido en medio del partido, cuando el brasileño reaccionó visiblemente molesto y alertó al arbitro sobre lo sucedido.

Según los reportes, el presunto agravio habría prevenido de Gianluca Prestianni, joven futbolista argentino. Tras el cruce en el campo, el atacante del Real Madrid hizo gestos y comentarios ante el juez del encuentro, dejando constancia de la situación. El momento generó tensión inmediata entre los jugadores y paralizó por algunos minutos el desarrollo normal del juego.

Aunque no trascendieron mayores detalles oficiales sobre el contenido exacto de la frase, la denuncia encendió las alarmas por tratarse de un nuevo episodio vinculado al racismo en el fútbol europeo, un problema que ha perseguido la carrera de Vinicius en distintas competiciones.

La respuesta de la FIFA y el llamado a sanciones

La reacción no tardó en llegar desde la cúpula del fútbol mundial. Gianni Infantino, presidente de la Federation Internationale de Football Association (FIFA), se pronunció sobre el caso y pidió que se investigue a fondo lo ocurrido.

El dirigente remarcó que no puede haber tolerancia frente a actos discriminatorios y que, de comprobarse el insulto racista, deben aplicarse sanciones claras. Además, insistió en que los protocolos contra el racismo deben cumplirse sin excepciones, especialmente en torneos de alto nivel como la UEFA Champions League.

Infantino sostuvo que el fútbol debe enviar un mensaje firme y proteger a los jugadores frente a cualquier acto de discriminación. Su pronunciamiento refuerza la presión sobre los organizadores del torneo y las autoridades disciplinarias.

FIFA President Gianni Infantino:



"I was shocked and saddened to see the incident of alleged racism towards Vinícius Júnior in the UEFA Champions League match between SL Benfica and Real Madrid CF.



There is absolutely no room for racism in our sport and in society - we need... — FIFA Media (@fifamedia) February 18, 2026

Un nuevo capítulo en la lucha contra el racismo

El caso vuelve a colocar a Vinicius Jr como protagonista involuntario de un debate que se repite temporada tras temporada. El delantero ha sido víctima de insultos racistas en estadios europeos en más de una ocasión, lo que ha generado campañas, sanciones y llamados públicos de apoyo.

En esta oportunidad, la investigación determinará si existió responsabilidad por parte de Prestianni y qué medidas corresponderán. Mientras tanto, el episodio reaviva la discusión sobre la eficacia de los protocolos y la necesidad de castigos ejemplares.

La Champions, que debía ser escenario de fiesta y competencia, quedó marcada por una nueva controversia. El desenlace del caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra el racismo en el fútbol internacional.