Seguimiento dio con liberación

Joven secuestrado en La Libertad fue rescatado por la PNP y se frustró el pago de S/300,000

Un joven fue rescatado por agentes de la PNP en La Libertad tras ser encontrado en un socavón donde permanecía retenido por una banda criminal que exigía el pago de S/300,000.

Joven fue rescatado de socavón en La Libertad
Joven fue rescatado de socavón en La Libertad (Difusión)

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 18/02/2026

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron el rescate de un joven de aproximadamente 20 años quien se encontraba al interior de un socavón en el departamento de La Libertad tras ser secuestrado por una banda criminal. Con su liberación se evitó el pago de S/300,000 exigido a la familia del agraviado con el fin de no atentar contra su vida.

Joven secuestrado fue puesto en libertad

Un joven de 23 años fue rescatado por agentes de la PNP luego de que permaneciera en cautiverio tras ser secuestrado a manos de una banda criminal que opera en La Libertad. 

El joven fue interceptado durante la madrugada del 15 de febrero luego de que asistiera a una discoteca en la ciudad de Huamachuco y fue capturado a su salida del centro nocturno.

De acuerdo a la información brindada por testigos en la zona, el muchacho fue obligado a subir a una camioneta a manos de sujetos armados. Según la información policial, el joven se encontraba acompañado de una mujer.

El general PNP Franco Moreno Panta brindó detalles del rescate e indicó que los delincuentes enviaron videos amenazantes e intimidantes a la familia de la víctima a través de su celular.

En los vídeos se mostraba que el joven había sido víctima del ataque de los criminales y aparecía con los ojos vendados y con otros signos de agresión en el rostro. Además de suplicar por su vida, medida que alentaba a que los familiares realicen el cobro del rescate.

El agraviado fue identificado como Johan Edinson Jara Rondón, el cual permaneció más de dos días secuestrado y por el que los criminales exigían el pago de S/300,000.

Investigación policial dio con socavón

La PNP dio con la liberación del joven luego de que se conformará un equipo especial que estuvo conformado por seis efectivos y un negociador. Estos estuvieron a cargo dar con el socavón donde permanecía secuestrado y se realizaron las comunicaciones con los secuestradores.

De acuerdo a la información policial, se intervino a una mujer presuntamente vinculada al secuestro. Tras su intervención se realizaron preguntas sobre el caso cuyas contradicciones orientaron la investigación.

