José Jerí NO llegó a elección del nuevo Presidente pese a ser llamado en el Congreso

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras su reciente censura y destitución de la Presidencia de la República, José Jerí se convirtió, nuevamente, en congresista. Sin embargo, optó por no asistir a la sesión de este miércoles en el Congreso, donde se eligirá a su sucesor.

Expresidente José Jerí no asistió a votar en sesión extraordinaria

Minutos después de las 6 de la tarde, la Mesa Directiva dio inicio a la sesión extraordinaria de votación tomando lista. Al llegar el momento de ser llamado, se escuchó un "Jerí Oré", pero un silencio sepulcral llenó el auditorio.

Posteriormente, se procedió con el escrutinio de los cuatro candidatos que las bancadas postularon este martes. A las 7:40 de la noche, exactamente, se volvió a mencionar al extitular del Parlamento, pero nunca apareció pese que le correspondía votar.

Es importante recalcar que, durante todo el día miércoles 18 de febrero, los medios han constatado que, aparentemente, el exjefe de Estado no ha salido de su vivienda en Jesus María. Si bien su vehículo ha ingresado y salido, este no se ha dejado ver.

Terminado el escrutinio, el presidente proclamará como miembro electo de la Mesa Directiva al candidato que haya logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes.

Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos. El candidato que obtenga mayor votación será proclamado como presidente del Congreso, y por consecuencia, de la República.

Jerí se despide de la Presidencia con video de TikTok

El expresidente de la República, José Jerí, uso este miércoles su plataforma de Tik Tok para despedirse del cargo con un video que reúne momentos de su Gobierno.

Acompañado con un mensaje, resaltó que su estadía en el cargo no fue sencilla, pero que "cada paso se dio con convicción". Además, aseguró que continuará trabajando por el Perú desde su escaño.

"Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega", se lee en la descripción del video.

En un video de un minuto de duración, compartió una recopilación de imágenes de momentos diversos ejerciendo el cargo que asumió tras la vacancia de Dina Boluarte el pasado 10 de octubre del 2025.