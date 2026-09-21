Debate Municipal 2026: "López Aliaga abandonó Lima a su suerte", afirma Daniel Urresti

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la primera jornada debates a la alcaldía de Lima, el candidato a presidir la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por Podemos Perú, Daniel Urresti Elera, cuestionó la gestión realizada por el exalcalde capitalino Rafael López Aliaga, al señalar que sus verdaderas intensiones siempre fueron postular a la Presidencia de la República.

En su intervención realizada en la sede de la Biblioteca Nacional en San Borja, el también exministro del Interior aseveró que por "haber dejado a su suerte a Lima", lamentablemente más de 2 000 limeños perdieron la vida.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, acusó a Rafael López Aliaga de haber abandonado a la capital, ya que, sus intenciones eran postular a la presidencia. Sostuvo, que su decisión costó la vida de más de 2 000 limeños.



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Cuestiona gestión realizada en los últimos cuatro años

El aspirante a llegar al sillón municipal, tal como lo intentó en 2018 y 2022, no dudó en responsabilizar al líder de Renovación Popular de la grave crisis de inseguridad ciudadana que azota a diario a decena de limeños.

"López Aliaga abandonó Lima a su suerte, él solamente utilizó la ciudad como un trampolín para querer llegar a la Presidencia. Sin embargo, esto nos costó la vida de más de 2 000 limeños, pero ellos no solo murieron por la bala de los sicarios, también los mató la indiferencia y la ambición política de López Aliaga", sostuvo.

A fin de mitigar esta problemática, expuso que de ganar las elecciones, dotará a la MML con 100 agentes terna municipales para capturar a 100 delincuentes por día, como parte de su plan de gobierno para recuperar la tranquilidad en Lima.

Además, dentro de su estrategia para reducir los índices de criminalidad, aseveró que cerrará los mercados negros que hay en la capital y que dotará logísticamente a la Policía Nacional del Perú para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Asegura que culminará las obras inconclusas

Del mismo modo, Daniel Urresti aseveró que de recibir el respaldo popular, concluirá las obras inconclusas dejadas por el exalcalde de Lima. En ese sentido, reafirmó que la entidad municipal cuenta con los recursos más que suficientes para llegar al 100 % de los proyectos planteados a los limeños.

"Vamos a priorizar la seguridad ciudadana y vamos a seguir haciendo obras. Vamos a terminar las obras que López Aliaga ha dejado inclusas en esta gestión y a pesar de la deuda que ha dejado, vamos a hacer la gestión adecuadamente", puntualizó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, aseveró que de ser elegido alcalde de Lima concluirá las obras inconclusas dejadas por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.



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Según el Consejo Fiscal, la deuda total de la entidad llegó a los S/ 5 045 millones al cierre de 2025, equivalente a 3.5 veces al promedio de sus ingresos corrientes de los últimos cuatro años. Dicha figura es principalmente a consecuencia del programa de emisión de bonos por S/4 000 millones ejecutado durante la gestión del exburgomaestre.

De esta manera, el candidato Daniel Urresti prometió liderar una gestión ordenada en la MML de ganar las elecciones este 4 de octubre.