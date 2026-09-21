Jugador profesional fue atropellado por una aplanadora durante calentamiento en Tailandia

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Andros Townsend vivió un momento inesperado durante el calentamiento del PT Prachuap ante Pattani FC, en Tailandia. El exjugador de Inglaterra fue golpeado por un rodillo de césped que avanzaba por el campo y terminó bajo la máquina, aunque pudo levantarse y continuar con ejercicios.

El rodillo alcanzó a Townsend durante el calentamiento

El accidente ocurrió el sábado 19 de septiembre, durante el descanso del encuentro correspondiente a la Thai League 1. Townsend, de 35 años, salió del área de práctica para intentar alcanzar un pase y no advirtió que el rodillo, manejado por personal, avanzaba hacia él.

El vehículo golpeó al futbolista y pasó sobre sus piernas, llegando casi hasta la cintura. El conductor detuvo la máquina y descendió para ayudarlo. Townsend evitó una lesión grave y, después del incidente, regresó al calentamiento junto con sus compañeros antes de continuar con actividad.

Townsend ingresó y su equipo ganó 3-0

El exjugador del Tottenham y Crystal Palace también fue incluido posteriormente en el partido. Townsend ingresó como suplente durante los minutos finales, cuando el PT Prachuap ya tenía una ventaja de tres goles sobre Pattani FC, por lo que pudo participar pese al accidente sufrido.

🔴 El futbolista inglés Andros Townsend fue arrollado por una aplanadora de césped mientras realizaba el calentamiento previo a un partido en Tailandia.



El jugador fue atendido de inmediato y, pese a lo aparatoso del incidente, solo sufrió heridas superficiales.#AndrosTownsend... pic.twitter.com/aXMAY5CFBz — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) September 21, 2026

El encuentro terminó con triunfo del PT Prachuap por 3-0. Townsend forma parte del plantel del club tailandés después de haber jugado anteriormente en Inglaterra y de pasar por Kanchanaburi Power. Su presencia en el campo después del incidente fue confirmada durante el partido.

Las imágenes del momento fueron difundidas en redes sociales y mostraron cómo el rodillo alcanzó al futbolista mientras realizaba ejercicios. El hecho generó atención internacional debido a la forma en que ocurrió el accidente y porque Townsend consiguió continuar con el calentamiento sin una lesión.

Townsend llegó al PT Prachuap durante 2026 y disputa la Thai League 1, máxima categoría del fútbol tailandés. El futbolista inglés también tuvo una extensa carrera en el fútbol británico, con pasos por clubes como Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Newcastle United, Everton y Luton Town.

El accidente ocurrió antes del segundo tiempo y no impidió que el jugador permaneciera disponible para su equipo. La máquina utilizada para el mantenimiento del césped fue la que impactó al futbolista, mientras el personal del estadio trabajaba sobre el terreno durante el descanso local.

Tras el episodio, Townsend continuó con el compromiso y apareció en el tramo final del partido. El futbolista evitó una lesión grave, ingresó como suplente y el PT Prachuap ganó 3-0 ante Pattani FC. El hecho quedó registrado en video y fue difundido en redes.