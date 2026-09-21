Keiko Fujimori inicia agenda bilateral en la ONU priorizando la lucha contra la delincuencia transnacional

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión de trabajo en Nueva York con Monica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), en el marco de las actividades oficiales desarrolladas en la sede del organismo internacional. El encuentro marcó el inicio formal de la agenda bilateral de la mandataria peruana durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General.

Compromiso del Gobierno de Keiko Fujimori en la lucha contra el crimen organizado

Durante el desarrollo del encuentro, la jefa de Estado reafirmó que la neutralización de las redes criminales internacionales representa un objetivo prioritario para la gestión gubernamental. La mandataria expuso la necesidad de articular esfuerzos conjuntos que permitan frenar el avance de los delitos de alcance transfronterizo en la región.

En esa línea, se remarcó que las amenazas globales requieren respuestas multilaterales eficientes para consolidar la seguridad interna y la estabilidad democrática del país. El diálogo estratégico buscó afianzar los lazos con las dependencias especializadas de las Naciones Unidas.

Asimismo, la reunión sirvió para visibilizar la determinación del Estado peruano de posicionar el combate a las economías ilegales en lo más alto de los debates internacionales. Con ello, se busca sumar respaldo político internacional ante los desafíos en materia de orden público.

#UNGA81 | La presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión de trabajo con la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y del Delito @UNODC, Monica Juma, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.



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Cooperación técnica y fortalecimiento de las instituciones peruanas

En el marco de las conversaciones, se destacó de manera particular la urgencia de potenciar los esquemas de asistencia técnica internacional destinados a los organismos peruanos de control y administración de justicia. El objetivo central apunta a optimizar la operatividad operativa de las instituciones nacionales frente a modalidades delictivas complejas.

Del mismo modo, se puso énfasis en el fortalecimiento continuo de las capacidades institucionales, mediante el intercambio de buenas prácticas y tecnología especializada. Esta colaboración bilateral permitirá dotar de mejores herramientas a las fuerzas del orden y a los entes fiscalizadores en la prevención e investigación del delito.

Finalmente, las autoridades coincidieron en la relevancia de sostener canales permanentes de trabajo técnico conjunto que agilicen la transferencia de conocimientos y recursos. La cooperación recíproca con la UNODC permitirá consolidar una respuesta estructural frente a la delincuencia transnacional.

En ese sentido, Keiko Fujimori reafirma el compromiso del Estado en consolidar alianzas internacionales estratégicas para enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado y garantizar la seguridad del país.