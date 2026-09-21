Debate municipal 2026: presidente del JNE ratifica que alcaldes en funciones sí pueden postular como primer regidor

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, ofreció una conferencia de prensa la noche de este lunes 21 de septiembre, previo a la primera jornada de debates para la alcaldía de Lima.

Desde sede de la Biblioteca Nacional en San Borja, el funcionario ratificó que los actuales alcaldes que están postulando como primer regidor, sí pueden participar en las elecciones previstas para el próximo domingo 4 de octubre.

En sesión permanente para definir posición final sobre candidaturas

El titular el órgano electoral comenzó explicando las metodologías del debate municipal de esta noche, destacando que la mayoría de los partidos políticos participantes han firmado el Pacto Electoral. Del mismo modo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en los comicios de manera responsable.

Asimismo, aseveró que las decisiones que toma el Pleno son "independientes, motivadas y sobre el ordenamiento jurídico", para lo cual no aceptarán ningún tipo de presiones políticas o mediáticas.

Sobre la participación de más de 130 alcaldes en funciones que están postulando en sus respectivas listas como primer regidor, Burneo indicó que sí pueden participar, amparándose en que el cierre de candidaturas fue el pasado 5 de septiembre, según el cronograma electoral.

Con referente a la definición sobre cuál será la forma que asumirán funciones, de obtener el respaldo popular en octubre próximo, el funcionario indicó que se encuentran en sesión permanente y que una vez habido en resultado final de la deliberación, será informado a la ciudadanía.

"Hemos dicho que sí pueden postular como primer regidor y eso responde también a la jurisprudencia anterior que se ha presentado en muchos casos, tanto en el 2018 como el 2022. Esto responde a una línea jurisdiccional. Más allá, he dicho también, que no me puedo pronunciar porque no ha sido materia de definición en el Pleno del Jurado, yo no puedo adelantar opinión, ni de la oportunidad ni cómo se va a definir, eso responde a una decisión colegiada", sostuvo.

Formato del debate y candidatos participantes

Sobre el formato del debate, estará dividido en cuatro bloques. En el primer bloque, los candidatos tendrán un minuto y medio para presentarse y exponer su visión para Lima. El segundo espacio estará destinado a la exposición de sus planes de gobierno municipal, en una dinámica de interacción entre los postulantes que tendrá una duración de tres minutos.

Durante el tercer bloque, los candidatos responderán dos preguntas formuladas por la ciudadanía. Del mismo modo, el cuarto bloque estará reservado para el mensaje final de cada candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el cual tendrán un minuto y medio.

En ese sentido, la primera jornada del debate, programada para el lunes 21 de septiembre, contará con las siguientes 13 organizaciones políticas:

Batalla Perú: Samir Frank Quispe Caballero

Samir Frank Quispe Caballero Partido Cívico Obras: Ricardo Belmont Cassinelli

Ricardo Belmont Cassinelli Partido Democrático Somos Perú: Carlos Bruce Montes de Oca

Carlos Bruce Montes de Oca Partido Morado: Victoria Betzabé La Cruz Garcés

Victoria Betzabé La Cruz Garcés Frepap: Segundo Valdez Zavala

Segundo Valdez Zavala Alianza para el Progreso (APP): Elio Fernando Riera Garro

Elio Fernando Riera Garro Partido Patriótico del Perú: Sandro Caller Gutiérrez

Sandro Caller Gutiérrez Partido Demócrata Verde: Flor de María Hurtado Valdez

Flor de María Hurtado Valdez Juntos por el Perú: Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar

Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar Partido Político Pueblo Consciente: Luis Alberto Huette Tolentino

Luis Alberto Huette Tolentino Ahora Nación: Susel Ana María Paredes Piqué

Susel Ana María Paredes Piqué Podemos Perú: Daniel Belizario Urresti Elera

Daniel Belizario Urresti Elera Coalición Transformadora Tierra Verde: Yehude Simon Munaro

La ciudadanía tiene desde hoy la posibilidad de informarse para que pueda emitir un voto responsable el 4 de octubre.