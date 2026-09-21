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Por presunta falta grave

Bancadas de oposición formalizan pedido en el Senado para remover a Josué Gutiérrez de la Defensoría del Pueblo

Este lunes 21 de septiembre, las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno, formalizaron su pedido de destitución contra Josué Gutiérrez de la Defensoría del Pueblo.

Josué Gutiérrez Cóndor.
Josué Gutiérrez Cóndor. Defensoría del Pueblo

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/09/2026

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La bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno, formalizaron este lunes 21 de septiembre ante el presidente de la Cámara de Senadores, su pedido para remover a Josué Gutiérrez Cóndor de la Defensoría del Pueblo

Como se recuerda, las agrupaciones políticas de oposición anunciaron el último fin de semana, el inicio del procedimiento de destitución del funcionario al considerar que cometió "faltas graves" al dejar a entrever un presunto beneficio de popularidad en favor de la presidenta Keiko Fujimori si es que disolvía el Congreso

(Noticia en desarrollo...)

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