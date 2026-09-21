Presidente del Senado, Miguel Torres, cuestiona posible moción de censura contra el ministro César Astudillo: "Muy rápidos para interpelar"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, cuestionó el anuncio de Juntos por el Perú al querer impulsar una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista y candidata regional Susy Aponte. Torres sostuvo que el Congreso debe concentrarse en otorgar herramientas legislativas al Ejecutivo.

El titular del Senado criticó la rapidez con la que 'algunos' sectores plantearon la interpelación y censura. Afirmó que resulta prioritario atender las delegaciones de facultades, aunque reconoció que la Cámara de Diputados tiene la atribución constitucional de debatir la medida de control político conforme a las reglas parlamentarias.

Postura sobre la gestión ministerial

Torres defendió los avances reportados por el Ministerio del Interior al señalar que el ministro César Astudillo ha acudido al Congreso para informar sobre su gestión.

"Muy rápidos para interpelar, muy rápidos para pedir una censura. Es un error y poco rápidos para lo que verdaderamente necesita el Perú, que son esas delegaciones de facultades", expresó Torres en declaración a la prensa.

En su intervención, el senador mencionó la desarticulación de más de 180 organizaciones criminales y la detención de más de 1.800 integrantes de bandas delictivas en el país.

El presidente del Senado indicó que, si el Parlamento exige resultados en materia de seguridad, también tiene la obligación de evaluar la entrega de herramientas necesarias para combatir la delincuencia.

Asimismo, el funcionario vinculó directamente estos resultados con el pedido de delegación de facultades legislativas que actualmente se encuentra bajo evaluación en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, el senador Torres reiteró sus condolencias a los familiares de la víctima y afirmó que:

"(...) esto es algo que no podemos tolerar, no solamente es una voz que se silencia, es una familia que se daña y tenemos que hacer los mayores esfuerzos para encontrar la verdad.", afirmó el titular del senado.

Anuncio de censura contra Ministro del Interior

El vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, anunció a través de su cuenta de X que impulsará la moción de censura contra el ministro César Astudillo.

El parlamentario fundamentó la decisión en el asesinato de la candidata a la gobernación regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo", quien había denunciado amenazas previas.

Asimismo, Zunini hizo un llamado a las demás bancadas del parlamento para promover la derogatoria de normas que obstaculizan la lucha contra el crimen y, además, planteó comenzar una reforma policial.