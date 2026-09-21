RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
En contra de censura

Presidente del Senado, Miguel Torres, cuestiona posible moción de censura contra el ministro César Astudillo: "Muy rápidos para interpelar"

En respuesta, el parlamentario recalcó que el Ejecutivo necesita facultades para fortalecer las acciones de seguridad ciudadana en el país.

Torres consideró un error priorizar la censura
Torres consideró un error priorizar la censura Composición Exitosa

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/09/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, cuestionó el anuncio de Juntos por el Perú al querer impulsar una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, tras el asesinato de la periodista y candidata regional Susy Aponte. Torres sostuvo que el Congreso debe concentrarse en otorgar herramientas legislativas al Ejecutivo.

El titular del Senado criticó la rapidez con la que 'algunos' sectores plantearon la interpelación y censura. Afirmó que resulta prioritario atender las delegaciones de facultades, aunque reconoció que la Cámara de Diputados tiene la atribución constitucional de debatir la medida de control político conforme a las reglas parlamentarias.

Postura sobre la gestión ministerial

Torres defendió los avances reportados por el Ministerio del Interior al señalar que el ministro César Astudillo ha acudido al Congreso para informar sobre su gestión.

"Muy rápidos para interpelar, muy rápidos para pedir una censura. Es un error y poco rápidos para lo que verdaderamente necesita el Perú, que son esas delegaciones de facultades", expresó Torres en declaración a la prensa.

En su intervención, el senador mencionó la desarticulación de más de 180 organizaciones criminales y la detención de más de 1.800 integrantes de bandas delictivas en el país.

Miguel Torres pide definir sobre facultades: "Deberíamos concentrarnos en darles las herramientas"
Lee también

Miguel Torres pide definir sobre facultades: "Deberíamos concentrarnos en darles las herramientas"

El presidente del Senado indicó que, si el Parlamento exige resultados en materia de seguridad, también tiene la obligación de evaluar la entrega de herramientas necesarias para combatir la delincuencia.

Asimismo, el funcionario vinculó directamente estos resultados con el pedido de delegación de facultades legislativas que actualmente se encuentra bajo evaluación en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, el senador Torres reiteró sus condolencias a los familiares de la víctima y afirmó que:

Premier Luis Galarreta descarta fricciones con Miguel Torres, presidente del Congreso: "Quieren meter cizaña"
Lee también

Premier Luis Galarreta descarta fricciones con Miguel Torres, presidente del Congreso: "Quieren meter cizaña"

"(...) esto es algo que no podemos tolerar, no solamente es una voz que se silencia, es una familia que se daña y tenemos que hacer los mayores esfuerzos para encontrar la verdad.", afirmó el titular del senado.

Anuncio de censura contra Ministro del Interior

El vocero de la bancada de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, anunció a través de su cuenta de X que impulsará la moción de censura contra el ministro César Astudillo.

El parlamentario fundamentó la decisión en el asesinato de la candidata a la gobernación regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como "China Polo", quien había denunciado amenazas previas.

Asimismo, Zunini hizo un llamado a las demás bancadas del parlamento para promover la derogatoria de normas que obstaculizan la lucha contra el crimen y, además, planteó comenzar una reforma policial.

Temas relacionados César Astudillo Congreso de la República delegación de facultades Juntos por el Perú Miguel Torres Susy Aponte

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA