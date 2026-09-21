Tragedia en la Amazonía: una niña y dos bebés mueren en Satipo tras fallar la evacuación médica de emergencia

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En las profundidades de la selva central, donde las corrientes del río representan el único camino hacia la supervivencia, la falta de respuesta estatal volvió a vestirse de luto. La comunidad nativa de Potsoteni, ubicada en la provincia de Satipo (Junín), enfrenta un dolor incalculable tras confirmarse el fallecimiento de una niña y dos bebés.

Las tres emergencias médicas requerían una evacuación urgente hacia un centro de salud; sin embargo, los traslados no se concretaron a tiempo debido a la falta de transporte disponible y trabas burocráticas del personal encargado, según denunció la Central Asháninka Río Ene (CARE).

Tres historias cruzadas por la urgencia y el desamparo

El primer drama involucró a una menor indígena que sufrió un severo cuadro de envenenamiento. Pese a que la gravedad del caso exigía un traslado inmediato para recibir atención especializada, la unidad fluvial del Tambo local —conocida como chalupa— no estuvo disponible en el momento crítico. Tras horas decisivas sin poder salir de la zona, la pequeña falleció.

Poco después, la tragedia volvió a golpear a la comunidad con un bebé aquejado por neumonía. Ante la imposibilidad de usar la embarcación fluvial, los dirigentes tuvieron que emprender vertiginosas gestiones hasta conseguir el apoyo del Ejército Peruano para un traslado aéreo. Sin embargo, la dilación generada durante los trámites resultó fatal y el menor perdió la vida.

El tercer episodio reflejó la cara más cruda de la burocracia en zonas vulnerables: otro bebé presentó síntomas agudos de bronconeumonía. Al solicitar auxilio inmediato, la gestora del Tambo manifestó que no podía realizar ni autorizar la evacuación por encontrarse en su día de descanso. Sin una embarcación autorizada ni auxilio médico oportuno, el infante falleció en la propia comunidad.

Clamor por justicia y reestructuración del servicio

Frente a la pérdida irreparable de tres vidas, la organización indígena CARE dirigió un vehemente reclamo al Programa Nacional PAIS y a las autoridades competentes. La dirigencia exigió la apertura inmediata de una investigación que esclarezca lo ocurrido y determine las responsabilidades administrativas y penales tras la inoperatividad de los vehículos de socorro.

Asimismo, solicitaron el cambio integral del personal asignado al Tambo de Potsoteni por un evidente e injustificable incumplimiento de funciones. Para las poblaciones originarias del Vraem, la distancia geográfica transforma cualquier urgencia médica en una carrera contra el reloj.

La dolorosa pérdida de estos tres niños expone la urgente necesidad de implementar un protocolo de emergencias continuo y efectivo, garantizando que el derecho fundamental a la salud no dependa de horarios administrativos ni de la arbitrariedad de un funcionario de turno.